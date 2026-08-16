Cgil Enna favorevole a un aeroporto nel cuore della Sicilia

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La Cgil di Enna si dichiara favorevole alla realizzazione di un aeroporto nel centro della Sicilia e individua nella Valle del Dittaino, tra i territori di Assoro, Agira e Catenanuova, l’area sulla quale avviare un confronto per verificare la fattibilità dell’opera.

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A sostenere la proposta sono il segretario generale della Camera del Lavoro Cgil Enna Antonio Malaguarnera, il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Enna Alfredo Schilirò e il segretario generale della Filt Cgil Enna Roberto Di Vincenzo, che hanno inviato una lettera ai rappresentanti delle istituzioni pubbliche e politiche interessate a un’eventuale realizzazione dell’infrastruttura.

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Secondo il sindacato, un aeroporto di carattere internazionale nel cuore dell’Isola potrebbe rafforzare il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo, sia per il trasporto delle persone sia per quello delle merci. La Cgil richiama inoltre le difficoltà del sistema aeroportuale siciliano in occasione delle eruzioni dell’Etna e delle conseguenti limitazioni che possono interessare lo scalo di Catania: «Per tale Ragione la Cgil propone la realizzazione dell’aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, da allocare nell’area centrale della Sicilia e precisamente presso la valle del fiume Dittaino tra il territorio di Assoro, Agira e Catenanuova in provincia di Enna».

Nella lettera viene collegata la proposta anche alle prospettive di sviluppo sanitario e universitario del territorio ennese: «Le Istituzioni provinciali e regionali, si stanno adoperando, inoltre, per creare a Enna un nuovo Policlinico Universitario, che consentirà di realizzare nel centro della Sicilia un moderno centro di ricerca e cura per l’intera Isola. Riteniamo inoltre che, proprio per la centralità dell’Isola, tale centro potrà essere il punto di riferimento della ricerca scientifica e medica per tutto il Mediterraneo. La realizzazione del Policlinico attraerà medici, ricercatori, biologi, psicologi, educatori, e vari operatori del settore anche dall’estero».

Per la Cgil, tuttavia, queste prospettive richiedono un rafforzamento complessivo delle infrastrutture: «Ma affinchè questo avvenga, è necessario, creare un sistema moderno ed efficiente di infrastrutture che colleghi le aree interne della Sicilia e la stessa isola con i paesi Mediterranei e il resto dell’Europa e l’intero pianeta».

Il sindacato richiama in particolare la situazione della provincia di Enna, sostenendo che il deficit infrastrutturale abbia conseguenze anche sullo sviluppo economico del territorio: «Nel suo insieme, la dotazione infrastrutturale in provincia di Enna è la peggiore d’Italia e tale da relegare Enna nei bassifondi delle 103 province italiane».

Nella lettera viene ripercorsa anche la storia economica dell’Ennese, dalle miniere di zolfo e sali potassici fino alla zona industriale del Dittaino: «La Valle del fiume Dittaino, doveva esser il volano di sviluppo di questa provincia, oggi invece ospita capannoni vuoti e cattedrali nel deserto».

La Cgil evidenzia inoltre la presenza nell’area di infrastrutture stradali e ferroviarie, dalla A19 alla SS192, fino alla stazione di Dittaino, e richiama le opere in corso o programmate, tra cui il raddoppio ferroviario Messina-Catania-Palermo e la SS117 Nord-Sud: «La Provincia di Enna non è bagnata dal mare ma può diventare centro nevralgico dell’intera isola. E’ necessario, a nostro parere, dare centralità a tutta questa area giocando un ruolo non marginale nella transizione energetica anche attraverso la realizzazione di un aeroporto».

Secondo i tre segretari, l’eventuale infrastruttura potrebbe essere inserita in un più ampio progetto di rilancio della zona: «Questa importante infrastruttura favorirà, a nostro parere, una vera politica industriale con la sostenibilità ambientale di rilancio del territorio attraverso un piano mirato, un ammodernamento delle infrastrutture, un investimento sull’intero sistema di energia».

La Cgil chiede quindi l’apertura di un confronto istituzionale per approfondire concretamente la proposta e verificarne le condizioni di fattibilità: «A tal fine chiediamo che si avvii nel più breve tempo possibile un tavolo di confronto con le varie istituzioni e con il coinvolgimento del dipartimento di ingegneria dell’Università Kore di Enna al fine di comprendere se vi siano le condizioni per poter realizzare l’opera».