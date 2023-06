Cgil e Uil: “No all’autonomia differenziata”. Raccolta firme a Enna e Leonforte

Domani, martedì 20 giugno, in piazza Europa a Enna e venerdì 30 a Leonforte in zona Mercato, la Cgil e la Uil raccoglieranno dalle 9 alle 13 le firme per esclamare “no” all’autonomia differenziata e chiedere che il presidente della Regione Renato Schifani ritiri il suo appoggio alla “riforma Calderoli”.

Da uno dei territori più disagiati e dimenticati d’Italia, le organizzazioni sindacali denunciano che l’autonomia differenziata aumenterà le disuguaglianze e disgregherà ulteriormente il Paese. A tutto danno delle persone di questa terra.

“Schifani – affermano i rappresentanti di Cgil e Uil – si ricordi di essere il presidente dei siciliani e dica anche lui no grazie all’Autonomia differenziata”.