Cessione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 59enne

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte ha tratto in arresto un uomo di 59 anni in quanto presunto responsabile dei reati di cessione e di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori, nel corso di predisposta attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, notavano dei movimenti sospetti tra due soggetti che lasciavano presumere si stesse consumando una cessione di sostanza stupefacente. Così i poliziotti procedevano a perquisizione personale, poi estesa all’abitazione, nei confronti del pusher, rinvenendo circa 180 grammi di marijuana, suddivisa e debitamente celata in appositi e distinti contenitori, nonché strumenti per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato, quindi, accompagnato negli uffici del Commissariato per le formalità di rito al termine delle quali è stato tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Enna, sottoposto in stato di arresto presso la sua abitazione.

Il GIP, nel convalidare l’arresto, ha applicato nei confronti del presunto autore del reato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..