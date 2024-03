Cerami: per la festa della donna iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori

PUBBLICITÀ

La comunità di Cerami ha dedicato la giornata dell’8 marzo alla prevenzione dei tumori in occasione della festa della donna organizzata dalla Presidente della F.I.D.A.P.A., dott.ssa Maria Michela Trovato, e dalla dott.ssa Ornella Blanca, dirigente medico del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Enna.

PUBBLICITÀ

“Preziosissima la professionalità della dott.ssa Teresa Bizzini, responsabile dello screening mammografico dell’ASP di Enna, e della dott.ssa Maria Rita Faulisi, responsabile dello screening cervicocarcinoma – afferma Ornella Blanca -. Numerose le donne che hanno partecipato all’evento e si sono dichiarate entusiaste dal servizio offerto dalla Dott.ssa Bizzini e dalla Dott.ssa Faulisi, consistito nella effettuazione della palpazione del seno e nell’esecuzione dell’HPV Test, collaborate brillantemente dall’infermiera professionale Mariella Milan, dall’ostetrica Antonella Raspanti, Consultorio familiare Nicosia, e dall’assistente sociale Giusy Picone, Consultorio familiare Leonforte. Il tutto a conferma di quanto la prevenzione diventi sempre più importante per la diagnosi precoce dei tumori. Inoltre, queste iniziative hanno lo scopo di aumentare la sensibilizzazione nei confronti degli screening anche nei piccoli centri della Provincia come consolidamento degli interventi verso nuove realtà. Un ringraziamento particolare – conclude – va a tutti i membri della F.I.D.A.P.A. di Cerami, che hanno voluto fortemente la realizzazione di questa giornata, per la sensibilità dimostrata e la cordiale accoglienza”.