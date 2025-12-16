Cerami: “Destinazione De André” all’Auditorium Fratel Biagio Conte

PUBBLICITÀ

Tra gli appuntamenti del Natale a Cerami, sabato sera l’Auditorium Comunale Fratel Biagio Conte ospiterà alle ore 21 lo spettacolo del gruppo Destinazione De André.

PUBBLICITÀ

La band ennese proporrà un viaggio tra poesia e musica, reinterpretando in chiave personale alcuni dei brani più celebri di Fabrizio De André, nel segno della tradizione cantautorale italiana.

PUBBLICITÀ

Il gruppo è composto da Enzo Di Stefano (voce e chitarra), Sara Padalino (basso), Rino Marzullo (chitarra elettrica), Raffaele Bizzini (chitarra acustica), Bruno Potenza (batteria), Dario Alessandra (fisarmonica e friscaletto) e Gabriella Rovetto (voce e cori).

In scaletta alcuni dei brani più amati dal pubblico, tra cui Bocca di Rosa, La guerra di Piero, Fiume Sand Creek, Via del Campo, Don Raffaè, La canzone di Marinella, La città vecchia e Dolcenera.

L’ingresso è libero.