Cerami: consegnati i lavori di manutenzione delle strade provinciali 27 e 77

Un altro cantiere si avvia ad aprire i battenti sulle strade provinciali per eseguire interventi di manutenzione straordinaria. Sono stati consegnati, infatti, alla ditta aggiudicataria, l’ATI Lavoro SUD Srl di Favara, i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 27 “Bivio S.S. 120 – Bivio SS. 117” e della S.P. n. 77 “Tre Aie – Trombe” nel territorio di Cerami.

Alla cerimonia di consegna erano presenti i due progettisti, l’ingegnere Claudio Catania e il geometra Mario Perticaro, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna rispettivamente direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento, il responsabile del servizio Viabilità dell’Ente, il geometra Salvatore Ragonese, il rappresentante legale della ditta, Giuseppe Vassallo, l’assessore del Comune di Cerami Luigi Di Bella assieme al consigliere comunale Domenico Proto.

La presenza degli amministratori la dice lunga sull’importanza dell’intervento che migliora le condizioni di percorribilità e di sicurezza di questi due tratti stradali particolarmente trafficati e strategici per collegare i Comuni di Cerami e Nicosia con l’hinterland.

I lavori, aggiudicati per un importo contrattuali di 276 mila euro circa con un ribasso del 35,8 per cento, sono inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e dovranno concludersi, come da accordo contrattuale, entro il 15 giugno del 2024.

L’intervento di manutenzione della S.P. n. 27 prevede interventi alla pavimentazione stradale che non sarà alterata nella sua forma attuale, sia a livello planimetrico che altimetrico, nonché il rifacimento di un tratto di gabbionata di sostegno del corpo stradale, crollata a seguito di infiltrazioni di acqua scaturenti dalla rottura di un tubo idrico. La strada in questione collega la S.S. 120 con la S.S. 117. La S.P. n. 27 attraversa vari territori comunali e, più specificatamente, il territorio dei Comuni di Cerami e Nicosia. E’ molto transitata dall’utenza che, giornalmente, dall’entroterra del territorio provinciale, nella fattispecie Cerami, Troina e Gagliano Castelferrato, deve raggiungere la zona di Mistretta e la costa che si affaccia sul mar Tirreno. In particolare, la strada collega la S.S. n. 120 con la S.S. n. 117 e, attraverso tale collegamento, si può evitare di raggiungere l’abitato di Nicosia, con un significativo risparmio di tempo. Lungo la strada vi è il centro di betonaggio e di ricovero dei mezzi di cantiere che, in atto, vengono utilizzati per la costruzione dell’arteria stradale “Nord-Sud” in prossimità della S.P. n. 27, diverse aziende agricole, nonché un centro di lavorazione delle carni del suino nero dei Nebrodi.

Per quanto riguarda il progetto da eseguire lungo la S.P. n. 77, non prevede nessuna opera di nuova edificazione, bensì interventi di manutenzione alla pavimentazione stradale che non sarà alterata nella sua forma attuale, nonché il ripristino del corpo stradale che ha subito dei crolli parziali, in vari punti, e la collocazione di qualche dispositivo di protezione per il contenimento dei veicoli in svio dalla sede stradale. La strada in questione ricade interamente nel territorio comunale di Cerami. Il tratto di S.P. n. 77 oggetto di manutenzione, esteso chilometri 2+942, collega la S.S. n. 120 con la S.P. n. 47 “Piano Torre – Diga Ancipa – Bivio S.S. 120”, dalla quale si accede all’invaso denominato “Diga Ancipa”. La suddetta strada viene transitata, giornalmente, dai proprietari dei vari fondi agricoli dove svolgono la propria attività. La stessa è una valida alternativa a un tratto della S.P. n. 47 per il raggiungimento dell’invaso denominato “Diga Ancipa”.