Cerami: completati i lavori sulla Sp 27 e 77

Si è concluso il cantiere in un altro asse viario della rete stradale provinciale di Enna, progetto inserito nell’annualità 2024. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 27 “Bivio S.S. 120 – Bivio S.S. 117” e della S.P. 77 “Tre aie – Trombe ” nel territorio di Cerami.

Il progetto, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato redatto dai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna, l’ingegnere Claudio Catania e Mario Perticaro, che hanno seguito tutte le fasi dalla progettazione fino all’ultimazione dei lavori. Ad aggiudicarsi gli interventi per circa 350 mila euro, con procedura negoziata, senza bando, mediante sorteggio telematico, sulla base del criterio del prezzo più basso, è stata l’Impresa R.T.I. LAVORO SUD s.r.l. (capogruppo) di Favara e COS. IT. s.r.l. (mandante) di Agrigento.

I lavori realizzati hanno riguardato la messa in sicurezza delle due arterie con il rifacimento del manto stradale, il posizionamento della segnaletica e la collocazione di sei gabbioni in uno dei pozzetti di monte per migliorare lo smaltimento delle acque ed evitare possibili frane. Sono state così migliorate le condizioni di sicurezza e garantita una migliore percorribilità agli automobilisti in transito per Cerami, nella zona Nord del territorio provinciale.