Centuripe: una settimana di eventi per le feste patronali di Santa Rosalia e San Prospero

Centuripe si prepara a celebrare le feste patronali di Santa Rosalia e San Prospero, in programma dal 13 al 20 settembre. Piazza Duomo diventerà palcoscenico di spettacoli, musica e intrattenimento che accompagneranno la comunità e i visitatori per un’intera settimana.

Il cartellone prevede appuntamenti quotidiani: si spazia dal cabaret alla danza, dalle tribute band ai varietà, fino ad arrivare ai concerti live. Tra i momenti più attesi, il concerto di Raf, in programma sabato 20 settembre alle ore 21.30, che chiuderà ufficialmente il periodo di festa.

Un calendario ricco, capace di unire tradizione e spettacolo, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età e valorizzare il cuore del centro storico di Centuripe.

Il cartellone di appuntamenti prenderà il via sabato 13 settembre alle ore 21.00 con “The Show Must Go On”, saggio di danza seguito dal DJ set di Gaetano Naselli. La serata di domenica 14 settembre, sempre alle 21.00, sarà animata dalla Over Sound Band – Live Music e dallo spettacolo di Alessandro Gandolfo Show. Lunedì 15 settembre, alle 21.00, saliranno sul palco i Friends in Music – Band Live, mentre martedì 16 settembre alla stessa ora sarà la volta del cabaret con Falsi d’Autore. Mercoledì 17 settembre, alle 21.00, protagonista sarà la Parole in Circolo Tributo Band – Mengoni, seguita giovedì 18 settembre, sempre alle 21.00, dal Live Show – Varietà, presentato da Cristiano Di Stefano con Carmelo Caccamo e Raimondo Todaro. Il penultimo appuntamento è previsto venerdì 19 settembre alle 21.00 con Retrò Ska in concerto, mentre gran finale sabato 20 settembre alle 21.30 con il tanto atteso Raf in concerto.