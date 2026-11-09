Centuripe, turismo e sviluppo delle aree rurali al centro di un incontro nazionale dei Centri Europe Direct

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Valorizzare le aree rurali, promuovere un turismo accessibile e sostenibile e rafforzare il legame tra agricoltura, comunità locali e politiche europee. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro nazionale “Turismo, agricoltura e vitalità delle aree rurali – Dialogo sul futuro delle aree rurali”, svoltosi venerdì a Centuripe, con la partecipazione di una quindicina di Centri Europe Direct attivi sul territorio italiano.

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All’iniziativa ha preso parte anche Europe Direct Sud Est Sicilia, collegato dall’IIS Fedele – sede Pino Puglisi di Centuripe, grazie alla collaborazione con l’istituto scolastico, coordinato dal dirigente Giuseppe Lo Cascio e dal docente Antonio Sportaro.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra realtà territoriali diverse, accomunate dalla volontà di individuare nuove strategie per rilanciare i piccoli borghi e le aree interne, valorizzandone le risorse naturali, culturali, agricole e turistiche attraverso gli strumenti e le opportunità messi a disposizione dall’Unione europea.

Particolarmente significativo il contributo del GAL Etna, rappresentato dalla vicepresidente Maria Spalletta, intervenuta alla tavola rotonda insieme al direttore Andrea Brogna. Nel corso del confronto sono state condivise le strategie di sviluppo territoriale promosse dal GAL, orientate a costruire una connessione sempre più stretta tra piccoli borghi, aree rurali e comunità locali, attraverso esperienze di turismo accessibile, responsabile e sostenibile.

Un modello di sviluppo che punta a valorizzare le identità locali, le tradizioni agricole, il patrimonio paesaggistico e le produzioni tipiche, favorendo nuove opportunità economiche e occupazionali e contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne.

I giovani sono stati tra i protagonisti dell’iniziativa. Prima dell’avvio del seminario, Europe Direct Sud Est Sicilia ha presentato agli studenti i principali programmi europei dedicati alle nuove generazioni, con particolare attenzione alle opportunità di mobilità, formazione, volontariato e partecipazione attiva alla vita dell’Unione europea.

Sono stati inoltre illustrati i servizi gratuiti offerti dallo sportello Europe Direct Sud Est Sicilia, ospitato dalla Fondazione Archimede – ITS Academy Turismo Sicilia, punto di riferimento territoriale per l’informazione sulle politiche, sui programmi e sulle opportunità dell’Unione europea.

Gli studenti dell’istituto hanno seguito con vivo interesse i lavori del seminario, confrontandosi con temi che riguardano direttamente il futuro delle proprie comunità: la sostenibilità ambientale, il turismo rurale, l’innovazione, la valorizzazione del patrimonio locale e le prospettive di sviluppo e occupazione per le giovani generazioni.

L’iniziativa ha confermato l’importanza di avvicinare le politiche europee ai territori e alle nuove generazioni, creando occasioni concrete di dialogo tra scuole, istituzioni, operatori economici e soggetti impegnati nello sviluppo locale.

Per Europe Direct Sud Est Sicilia, la partecipazione all’evento si inserisce in un più ampio percorso di informazione e sensibilizzazione volto a rafforzare la conoscenza delle opportunità europee e a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, nella convinzione che il futuro delle aree rurali passi anche dalla capacità di coinvolgere i giovani, valorizzare le risorse locali e costruire reti di collaborazione tra territori.