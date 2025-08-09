Centuripe: torna la Notte Bianca tra cultura, musica e spettacolo

PUBBLICITÀ

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate centuripina: la Notte Bianca, giunta quest’anno alla sua quarta edizione che promette un mix coinvolgente di arte, musica, spettacolo e intrattenimento, con un programma ricco di eventi per tutte le età.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Centuripe in collaborazione con la Cooperativa Controvento, e la partecipazione dell’Associazione Cinque C, l’Associazione Caos, Radio Studio 2 e i volontari del Servizio Civile Universale, si terrà sabato 23 agosto e si snoderà nel suggestivo centro storico del borgo, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto.

Questo il programma della serata.

Dalle 18.00 alle 20.00 al Baglio Comunale apertura straordinaria della mostra “Futurismo e Futuristi Siciliani” accompagnata da un aperitivo. Un’occasione per scoprire una mostre più importanti in Sicilia nel suggestivo spazio espositivo l’Antiquarium. Alle 20.30 al Baglio Comunale spettacolo di circo contemporaneo con “Clap Clap, Franse – l’equilibrista squilibrato”: acrobazie e comicità per grandi e piccoli. Alle 21.30 in Piazza Sciacca concerto live con i Reduci di Peppe: energia e musica d’autore. Alle 22.30 al Centro Culturale Il Purgatorio esibizione di Antonello Tonna, protagonista di The Voice Senior, in un live intimo e coinvolgente. Alle 23.00 in Piazza Duomo secondo spettacolo di “Clap Clap, Franse – l’equilibrista squilibrato”, questa volta nella cornice suggestiva della piazza principale del paese. Alle 23.30 in Piazza Duomo performance aerea mozzafiato con Redoneduo, tra danza e acrobazie sospese nel cielo. A seguire in Piazza Duomo DJ Set con Accafinale.

Gli eventi sono tutti gratuiti ad eccezione dell’aperitivo e dell’ingresso alla mostra (ingresso ridotto) per celebrare l’identità culturale di Centuripe e offrire un’esperienza unica tra arte, storia e spettacolo.