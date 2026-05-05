Centuripe: torna il Festival dei Popoli

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Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Centuripe il Festival dei Popoli, un appuntamento ormai riconosciuto come spazio di incontro, dialogo e scoperta tra culture diverse, unite dal linguaggio universale della musica.

Nella suggestiva cornice del Teatro della Dogana – restituito alla comunità dopo un attento restauro – la seconda edizione rinnova e amplia il suo sguardo internazionale, accogliendo artisti provenienti da diverse parti del mondo, pronti a condividere tradizioni, suoni e identità in un’esperienza artistica autentica e coinvolgente, che quest’anno si estenderà anche alla splendida Piazza Duomo.

Ideato e curato dal direttore artistico Carmelo Cacciola, il festival si conferma come un progetto interculturale capace di creare connessioni profonde tra i popoli, valorizzando la diversità come ricchezza e promuovendo il rispetto reciproco attraverso l’arte. La Line Up di questa edizione connette la ricchezza sonora e culturale di territori lontani e vicini il cui filo conduttore è la voce nelle sue poliedriche espressioni: dai Tenores di Oniferi (Sardegna) con la loro tradizione polifonica, al suono mediterraneo di Theodoro Melissinopoulos (Grecia), passando per la vocalità intensa e coinvolgente di Daniela Cesario (Argentina), l’energia trascinante di Shanya Yousif (Iraq) e la contaminazione musicale di Libero Reina (Sicilia).

Carmelo Cacciola, Direttore Artistico del Festival afferma: “In questa seconda edizione abbiamo scelto la voce come filo conduttore del Festival dei Popoli, strumento primordiale che nasce prima di ogni cosa. La voce attraversa confini, racconta identità, custodisce memorie e crea relazioni profonde. Ogni artista invitato porta con sé un modo unico di abitare il suono e la parola, trasformando il festival in un coro di differenze che dialogano tra loro. In un tempo che spesso divide, vogliamo restituire alla voce il suo potere originario: quello di unire, emozionare e costruire comunità.»

Il festival offre inoltre laboratori pratici e workshop, come quelli condotti da Gaspare Balsamo e Daniela Cesareo, pensati per avvicinare il pubblico al mondo del teatro, della musica e delle arti performative, promuovendo una reale partecipazione culturale e sensibilizzando alla bellezza della diversità.

A conclusione del Festival, il 10 maggio, un evento fuori calendario, organizzato da Yumenoya FZ-LLC, vedrà l’esibizione dei Samba de Camargo (Brasile) in Piazza Duomo. Questo appuntamento, al di fuori della programmazione ufficiale, rappresenta un’occasione unica per il pubblico di Centuripe e dei visitatori provenienti da tutta la Sicilia di vivere un’esperienza musicale internazionale dal vivo, tra ritmi travolgenti, danze e contaminazioni culturali.

«Il Festival dei Popoli rappresenta un messaggio forte e necessario: costruire ponti tra le culture attraverso la bellezza e la condivisione», afferma il Sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina. «Il Teatro della Dogana diventa ancora una volta il cuore pulsante di questo dialogo, simbolo di rinascita e partecipazione collettiva, mentre Piazza Duomo si apre come spazio di incontro per la comunità e per chi arriva da lontano. Desidero ringraziare Carmelo Cacciola per la qualità del Festival, la Srr e Etna Eko srl per il supporto economico».

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

Questo il programma

Venerdì 8 maggio

Ore 17:00 – Daniela Cesario – Workshop Canto (ex Chiesa del Purgatorio)

Ore 21:00 – Tenores di Oniferi (Sardegna) – Teatro della Dogana

Ore 22:15 – Theodoro Melissinopoulos (Grecia) – Teatro della Dogana

Sabato 9 maggio

Ore 10:00 – Gaspare Balsamo – Workshop teatrale ( ex Chiesa del Purgatorio)

Ore 21:00 – Daniela Cesario (Argentina) – Teatro della Dogana

Ore 22:00 – Shanya Yousif (Iraq) – Teatro della Dogana

Ore 23:00 – Libero Reina (Sicilia) – Teatro della Dogana

Domenica 10 maggio (fuori festival)

Ore 21:00 – Samba de Camargo (Brasile) – Piazza Duomo

L’evento è organizzato dal Comune di Centuripe, con il sostegno di SRR, Enna Provincia – ATO 6, Ambiente e Tecnologia srl e il supporto di Etna Eko srl. Gli organizzatori ringraziano Radio studio 2 per il service e il Servizio Civile Universale per la logistica.