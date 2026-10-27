Centuripe, spaccio di sostanze stupefacenti: due persone ai domiciliari

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I Carabinieri della Compagnia di Nicosia, a conclusione di una mirata e serrata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna nei confronti di due soggetti di Centuripe.

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I due indagati sono stati ritenuti gravemente indiziati di aver posto in essere un’intensa attività illecita legata alla detenzione e alla continua cessione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le condotte contestate risultano peraltro aggravate da specifiche circostanze previste dalla normativa, legate alle modalità e alla pericolosità della diffusione delle sostanze nel tessuto cittadino.

E’ fondamentale sottolineare con forza come questo risultato non sia affatto il frutto di un’attivazione estemporanea dettata dall’esigenza del momento, bensì il coronamento di una complessa e silenziosa attività di indagine avviata già nel corso del 2025. L’arma, infatti, opera attraverso un monitoraggio costante e preventivo. L’attività, condotta congiuntamente, con assiduità e senza soluzione di continuità dai militari dell’Aliquota Operativa di Nicosia e dal personale della Stazione Carabinieri di Centuripe, ha richiesto mesi di attento lavoro per ricostruire minuziosamente i movimenti degli indagati e la rete di contatti che alimentava il mercato illecito locale.

L’operazione rappresenta una risposta ferma e concreta che l’Arma dei Carabinieri ha fornito alla comunità locale. Con questi arresti si è cercato di porre un freno al fenomeno di spaccio che si è verificato a Centuripe.

L’esito delle indagini assume una valenza fondamentale sotto il profilo sociale e umano: l’intervento tempestivo e risolutivo dei militari restituisce infatti tranquillità e sollievo a tante famiglie che abitano nel territorio di Centuripe.

Un’attività che conferma l’importanza del controllo quotidiano del territorio, dell’ascolto delle problematiche cittadine e della piena sinergia tra le diverse componenti dell’Arma, capaci di fornire una tutela reale e tangibile a protezione della collettività e dei soggetti più vulnerabili.

L’odierno risultato, tuttavia, rappresenta soltanto una tappa di un percorso di legalità ben più ampio e in continuo sviluppo. La rete di controllo dell’Arma si manterrà ai massimi livelli e la sua silenziosa vigilanza proseguirà senza sosta, pronta a fornire ulteriori e ferme risposte sul territorio.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.