Centuripe: sistemato il costone della scuola “Don Pino Puglisi”

Sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a ridosso del plesso scolastico dell’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe.

Come si ricorderà, durante la notte tra il 12 e il 13 dicembre il costone adiacente l’istituto ha rotto la rete di protezione per fortuna senza danni alle persone ma solo alla parete esterna con sfondamento di materiale all’interno di un aula della scuola.

Appresa la notizia il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio, dopo aver sentito il Sindaco, ha messo subito a disposizione l’ufficio tecnico, diretto dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso, per intervenire con celerità in modo da consentire il ritorno in aula degli studenti in sicurezza, nel più breve tempo possibile.

I lavori avviati con procedura d’urgenza da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna, sono stati affidati ad una ditta specializzata, la Consolidamenti Speciali S.r.l. di Acireale, per un costo di 33 mila euro.

“Nonostante il consolidamento del costone roccioso competa al Comune – spiega Di Fazio – abbiamo scelto di intervenire, viste le difficoltà manifestate dal primo cittadino, in modo da garantire la sicurezza necessaria per consentire il ritorno degli studenti in aula subito dopo le festività natalizie”.

Intanto l’istituto sta provvedendo alla sistemazione dell’aula, utilizzando i fondi già trasferiti dall’Ente alla scuola per l’emergenza Covid.