Centuripe, quinta edizione della Notte Bianca: chiude il dj set di Pau dei Negrita

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Torna a Centuripe la Notte Bianca, giunta quest’anno alla quinta edizione. L’appuntamento proporrà una serata dedicata ad arte, musica e spettacolo, con iniziative distribuite in diversi punti del centro storico.

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La manifestazione è promossa dal Comune di Centuripe in collaborazione con Associazione Controvento, Radio Studio 2 e Associazione Caos. Il programma prenderà il via alle 20.30 e proseguirà fino a tarda sera, con ingresso gratuito a tutti gli eventi.

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Alle 20.30, al Baglio Comunale – Antiquarium Comunale, è prevista l’apertura straordinaria della mostra “Armando Rotoletti. Sicilia”. Alle 21, negli stessi spazi, Concetta Cambria proporrà un reading di poesie all’interno delle sale della mostra.

La musica entrerà nel vivo alle 21.30 in piazza Sciacca, con il concerto dei Reduci di Peppe, che proporranno un tributo ai Red Hot Chili Peppers.

Alle 22, al Centro Culturale Il Purgatorio, sarà la volta di Maria Battiato con “Preghiera, Luna e Sole: Tre ritratti in musica”, appuntamento dedicato alla musica lirica.

Il programma proseguirà in piazza Duomo. Alle 22.30 si esibirà Il Giorgioliere con “Aporia”, spettacolo di giocoleria sperimentale, mentre alle 23 sarà la volta di Jenny Pavone con “Waiting for the miss”, spettacolo di acrobatica aerea.

A chiudere la serata, alle 23.30 sempre in piazza Duomo, sarà Pau dei Negrita con “Zona Bastarda DjSet”, una selezione musicale curata dallo storico frontman della band.