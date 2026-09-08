Centuripe, nasce HOMA: nuovo percorso ITS per turismo e hospitality

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L’ITS Academy Fondazione Archimede, in partnership con l’Amministrazione comunale di Centuripe e l’Istituto di istruzione superiore “F. Fedele”, presenta il nuovo percorso di alta formazione HOMA – Hospitality Management, dedicato al mondo del turismo, dell’ospitalità alberghiera, degli eventi e del food & beverage.

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Il corso partirà ufficialmente nel mese di novembre e si svolgerà nei locali del plesso “Don Pino Puglisi” di Centuripe. La presentazione ufficiale è prevista per lunedì 14 settembre alle ore 17.00, al Comune di Centuripe, alla presenza dei vertici di Fondazione Archimede, del sindaco Salvatore La Spina e dei rappresentanti delle aziende partner.

HOMA – Hospitality Management mira a offrire agli studenti un’importante opportunità di alta formazione post-diploma in uno dei settori più dinamici e strategici dell’economia siciliana.

“La valorizzazione dell’indotto turistico e dei servizi collegati rappresenta una delle priorità dell’attività di Fondazione Archimede – sottolineano Andrea Corso, presidente di Fondazione Archimede, e il direttore generale Giovanni Dimauro –. Centuripe e il territorio circostante rappresentano un contesto ideale per sviluppare un percorso che guarda non soltanto alle esigenze degli studenti, ma anche ai bisogni di un settore chiamato a rispondere alle aspettative di chi, ogni giorno, sceglie di visitare la nostra Isola. Oggi l’ITS Academy può rappresentare un importante volano per la formazione del middle management in un’area da sempre centrale nello sviluppo della Sicilia, oltre che un’opportunità ulteriore per chi completa il proprio percorso di istruzione negli istituti alberghieri e vuole acquisire competenze professionali altamente specializzate. Questo percorso permetterà, inoltre, agli studenti di prepararsi a ricoprire ruoli manageriali e di responsabilità, sempre più richiesti dal mercato del lavoro”.

“Questo corso rappresenta un valore aggiunto per il territorio, poiché garantisce alta formazione a una categoria di futuri professionisti che sono già formati in una scuola di eccellenza come quella che abbiamo l’onore di avere in città – afferma il sindaco Salvatore La Spina –. La possibilità per i nostri giovani di proseguire il proprio percorso attraverso una formazione all’avanguardia è per noi motivo di orgoglio. Per questo, come Amministrazione, sosterremo questa iniziativa, che mira ad accogliere non soltanto gli studenti del comprensorio, ma giovani provenienti da tutta la Sicilia orientale”.

“Per noi è un piacere avere al nostro fianco ITS Academy Fondazione Archimede, che può e deve rappresentare un’opportunità importante per i nostri studenti – aggiunge Antonio Sportaro, referente del progetto –. Abbiamo tanti ragazzi che hanno sempre pensato di fare qualcosa di diverso dopo il diploma e che adesso avranno questa possibilità. Siamo consapevoli che ITS Academy Fondazione Archimede possa offrire uno sbocco concreto nei settori del turismo e dell’Hospitality Management, oltre a rappresentare un’opportunità per coloro che, al termine del percorso di studi, vogliono entrare nel mondo della scuola come docenti ITP. Oggi ITS Academy Fondazione Archimede può rappresentare un volano per il middle management in questa zona della Sicilia e un ulteriore elemento di attrattività sia per chi ha completato un percorso di istruzione secondaria superiore, sia per chi è già in possesso di una laurea ma desidera acquisire una maggiore specializzazione professionale. Questo percorso permetterà, inoltre, agli studenti di acquisire le competenze necessarie per ricoprire ruoli di responsabilità sempre più richiesti dal mercato del lavoro. Devo fare un plauso alle imprese che hanno aderito e alle aziende locali che sono al nostro fianco in questo percorso, ma soprattutto occorre ringraziare Fondazione Archimede, che sin dall’inizio ha sposato il progetto e messo a disposizione la propria struttura organizzativa. Per noi è una grande soddisfazione lavorare con loro, nell’interesse della città di Centuripe e di tutto il territorio”.