Centuripe, nasce HOMA: alta formazione per turismo, hospitality e food & beverage

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Centuripe investe sulla formazione e sulle nuove professioni legate al turismo. Nasce HOMA – Hospitality Management, il nuovo percorso di alta formazione frutto della partnership tra ITS Academy Fondazione Archimede, Comune di Centuripe e Istituto di Istruzione Superiore “F. Fedele”.

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Il progetto è stato presentato ufficialmente ieri, presso il Baglio Comunale di Centuripe, alla presenza del sindaco Salvatore La Spina, del Dirigente Scolastico Serafino Lo Cascio, del Direttore Generale della ITS Fondazione Archimede Giovanni Dimauro, del Coordinatore Antonio Sportaro, dei rappresentanti del mondo scolastico e delle aziende partner dell’iniziativa.

Il corso prenderà ufficialmente il via nel mese di novembre 2026 e le attività formative si svolgeranno nei locali del plesso “Don Pino Puglisi” di Centuripe.

HOMA nasce con l’obiettivo di offrire un percorso di alta specializzazione post-diploma rivolto alle professioni del turismo, dell’ospitalità alberghiera, dell’organizzazione di eventi e del food & beverage, formando figure professionali e manageriali in grado di rispondere alle esigenze di un comparto sempre più strategico per l’economia siciliana.

«La valorizzazione dell’indotto turistico e dei servizi collegati rappresenta una delle priorità dell’attività di Fondazione Archimede – sottolineano Andrea Corso, presidente di Fondazione Archimede, e Giovanni Dimauro, direttore generale –. Centuripe e il territorio circostante rappresentano un contesto ideale per sviluppare un percorso che guarda alle esigenze degli studenti e, allo stesso tempo, ai bisogni delle imprese. L’ITS Academy può rappresentare un importante volano per la formazione del middle management e offrire competenze professionali altamente specializzate per ricoprire ruoli di responsabilità sempre più richiesti dal mercato del lavoro».

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina: «Questo corso rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio perché porta a Centuripe un’importante opportunità di alta formazione. Vogliamo offrire ai nostri giovani la possibilità di proseguire il proprio percorso formativo senza essere necessariamente costretti ad allontanarsi e, contemporaneamente, rendere Centuripe un punto di riferimento capace di attrarre studenti provenienti dal comprensorio e da tutta la Sicilia orientale. Come Amministrazione abbiamo creduto in questa iniziativa e intendiamo sostenerla perché formazione, turismo e occupazione rappresentano tre elementi fondamentali per costruire nuove opportunità di sviluppo per il territorio».

«L’avvio del percorso HOMA rappresenta un’importante opportunità per i nostri studenti e per l’intero territorio. Come scuola – sottolinea Serafino Lo Cascio, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. F. Fedele – crediamo fortemente nella costruzione di percorsi formativi capaci di proseguire oltre il diploma e di creare un collegamento concreto con il mondo del lavoro. La collaborazione con ITS Academy Fondazione Archimede, il Comune di Centuripe e le imprese del territorio rafforza la nostra missione educativa e offre ai giovani nuove prospettive di formazione e di occupazione qualificata nel settore turistico e dell’ospitalità».

«Avere al nostro fianco ITS Academy Fondazione Archimede rappresenta un’opportunità importante per i nostri studenti – aggiunge Antonio Sportaro, referente del progetto –. Molti ragazzi, dopo il diploma, cercano percorsi alternativi capaci di garantire una specializzazione concreta e un collegamento diretto con il mondo del lavoro. HOMA nasce proprio con questa finalità: creare competenze, professionalità e nuove prospettive occupazionali nel settore turistico e dell’Hospitality Management. Un ringraziamento particolare va alle imprese e alle aziende locali che hanno aderito al progetto e a Fondazione Archimede, che sin dall’inizio ha creduto nell’iniziativa mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa».