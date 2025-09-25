Centuripe: la Polizia sequestra coltivazione di canapa indiana

PUBBLICITÀ

Lo scorso 20 agoto la Polizia di Stato di Enna ha individuato e sequestrato una coltivazione illegale di canapa indiana, abilmente occultata tra la fitta vegetazione. L’operazione si è svolta nel territorio del comune di Centuripe, dove, grazie a un’attenta attività di osservazione e controllo del territorio da parte del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna, è stato possibile localizzare l’area destinata alla coltivazione, ben mimetizzata in un contesto rurale isolato e difficilmente accessibile.

Le piante rinvenute, in avanzato stato di crescita, erano destinate con ogni probabilità al mercato illecito degli stupefacenti, con un potenziale danno rilevante per la salute pubblica e per la sicurezza del territorio. L’intervento tempestivo degli operatori ha impedito che il “raccolto” potesse essere immesso nella rete di distribuzione clandestina, contribuendo così a interrompere un’attività criminale che avrebbe potuto generare significativi profitti illeciti.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti investigativi finalizzati all’individuazione dei soggetti responsabili della coltivazione e alla ricostruzione dell’intera filiera del traffico illecito.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e testimonia l’impegno costante delle Forze di Polizia nella tutela della legalità, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili al fenomeno della produzione e del commercio di sostanze stupefacenti.