Centuripe: la CNA esprime solidarietà all’imprenditore Cambria e al comandante dei Carabinieri

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La CNA di Enna esprime ferma condanna per i gravi episodi intimidatori verificatisi a Centuripe e manifesta piena solidarietà e vicinanza all’imprenditore Placido Cambria e al comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

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«Le minacce e le intimidazioni sono atti inaccettabili che colpiscono non soltanto le persone direttamente coinvolte, ma l’intera comunità», dichiara Valentino Savoca, presidente della CNA Enna. «Esprimiamo la nostra sincera vicinanza all’imprenditore Placido Cambria e al comandante della Stazione dei Carabinieri di Centuripe. Nessun imprenditore deve sentirsi solo di fronte a simili episodi».

Chi lavora, investe e crea occupazione deve poter svolgere la propria attività con serenità, senza alcuna forma di pressione o condizionamento. La libertà d’impresa costituisce un valore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio e deve essere tutelata con determinazione.

«La legalità e la sicurezza sono condizioni indispensabili per la libertà d’impresa e lo sviluppo del territorio», sottolinea Stefano Rizzo, segretario della CNA Enna. «Chi lavora, investe e crea occupazione deve poterlo fare senza pressioni o condizionamenti. Per questo serve una risposta unitaria delle istituzioni, delle associazioni e della società civile. Difendere la libertà di fare impresa significa difendere il futuro delle nostre comunità».

La CNA di Enna esprime inoltre profonda vicinanza all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine, quotidianamente impegnate nella tutela della sicurezza e della legalità, ribadendo la necessità di sostenere con convinzione il loro lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese.

L’associazione conferma il proprio impegno a fianco di tutti gli imprenditori che operano nella legalità e manifesta il proprio sostegno alla comunità di Centuripe, nella convinzione che la risposta più forte a ogni forma di intimidazione sia una comunità unita, libera e solidale.