PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna e del distaccamento di Adrano sono intervenuti a Centuripe sulla SP 41 al km 6 per un incidente stradale. Nello scontro sono rimasti coinvolti una vettura e un mezzo agricolo.

PUBBLICITÀ

Gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri. Sulle cause sono in corso gli accertamenti del caso.