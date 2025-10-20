Centuripe: inaugurato il Belvedere comunale intitolato a Raffaele Miceli

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha inaugurato insieme al Sindaco di Centuripe, ai vertici provinciali delle Forze di polizia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Fermi-Leopardi” di Centuripe, il suggestivo Belvedere comunale intitolato a Raffaele Miceli, vittima della mafia.

Nel corso dell’iniziativa, il Prefetto ha voluto innanzitutto ricordare la figura dell’Ingegner Miceli, direttore responsabile della miniera Marmora Gualtieri, una delle più importanti del bacino zolfifero allora presente nella zona, ucciso dalla mafia il 22 maggio 1945, a Centuripe, per essersi rifiutato di cedere ad una richiesta estorsiva. Le sue ultime parole ai Carabinieri, “Non darei mai e poi mai ai banditi una somma simile, neanche se la possedessi”, sono oggi monito e ispirazione per le nuove generazioni. Dopo decenni di silenzio, il suo nome è stato inserito nell’elenco delle vittime innocenti delle mafie dall’associazione Libera.

Il Prefetto ha proseguito illustrando le tappe che hanno condotto all’intitolazione dello spazio. In particolare, ha evidenziato come l’iter amministrativo, gestito dalla Prefettura, è iniziato con la meritoria richiesta di recuperare la memoria di una vittima di mafia, a lungo dimenticata, pervenuta dal Comune di Centuripe. Il percorso è poi proseguito con l’acquisizione dei pareri favorevoli della Soprintendenza per Beni Culturali e Ambientali e delle Forze dell’ordine, ed è stato definito dalla Prefettura con l’adozione del decreto formale di intitolazione a Raffaele Miceli.

Il Prefetto ha dunque invitato i giovanissimi studenti presenti all’evento a prendersi cura del Belvedere, rispettandone il decoro e la bellezza. Li ha infine esortati a riflettere sulla figura di Raffaele Miceli, un esempio ancora valido di onestà, correttezza e rettitudine professionale, che potrà essere fonte di ispirazione per tutta la cittadinanza grazie al nuovo spazio pubblico inaugurato.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Sindaco di Centuripe Salvatore La Spina, il Questore di Enna Salvatore Fazzino, il Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Antonino Restuccia, il Comandante della Compagnia di Nicosia Cap. Giacomo La Manna, le dirigenti scolastiche Maria Giovanna Galvagno e Grazia Lo Presti, e l’artista Maurizio Balducci.

Il Belvedere, restituito alla cittadinanza in una veste completamente rinnovata, è stato adornato da 37 vasi in ceramica realizzati a partire dai disegni degli alunni delle scuole di Centuripe, che hanno raffigurato scorci e simboli del paese. Il progetto artistico è stato possibile grazie alla maestria degli artigiani Rosario Muni e Lucia Stella, che hanno modellato e decorato i vasi trasformando i bozzetti degli studenti in opere permanenti.

A coronare lo spazio urbano, una monumentale scultura in acciaio Corten e inox, “Le Ali della Libertà” dell’artista Maurizio Balducci, donata al Comune come simbolo di riscatto e libertà. L’opera, alta 3,60 metri, è stata realizzata con il contributo della ditta Renova Restauri Srl.

“Intitolargli questo luogo – ha sottolineato il Sindaco La Spina – significa rendere giustizia a un uomo che ha pagato con la vita la sua fedeltà ai valori della legalità. È anche un modo per offrire un esempio tangibile ai nostri giovani, affinché non dimentichino mai l’importanza della libertà e della coerenza.”

Durante l’inaugurazione, l’artista Maurizio Balducci ha spiegato il significato della sua opera con un discorso toccante e potente: “La libertà non è solo fisica. Si può essere prigionieri di mentalità chiuse, del denaro, del potere, dei media. Con quest’opera voglio celebrare chi ha scelto di non piegarsi. Raffaele Miceli ha detto no, e lo ha fatto in un tempo difficile. ‘Le Ali della Libertà’ simboleggiano proprio questo: il desiderio e il diritto di spiccare il volo, liberi da ogni forma di ricatto.”

Il Sindaco Salvatore La Spina, ideatore e promotore del progetto, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone e gli enti coinvolti: “Un sentito ringraziamento va a tutta la Giunta Comunale, all’Assessore Michele Seminara, al R.U.P. Ing. Gaetano Alvano, al Dott. Giuseppe Saccone, ai direttori dei lavori Ing. Vito Fiorenza, Ing. Giuseppe Risiglione e Ing. Antonio Guccio, agli artigiani Rosario Muni e Lucia Stella, alle dirigenti scolastiche Maria Giovanna Galvagno e Grazia Lo Presti, alla coordinatrice prof.ssa Valentina Censabella e a tutti gli studenti del Fermi-Leopardi. Grazie anche all’impresa Symamy Srl con il Dott. Giuseppe Cipria e i suoi operai, alla Saes, a Renova Restauri, all’artista Maurizio Balducci, e a tutti coloro che hanno collaborato con passione alla rinascita di questo luogo.”