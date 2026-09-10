Centuripe in Pittura, al via il concorso dedicato alla memoria di Pippo Romano

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Il Comune di Centuripe promuove la prima edizione del concorso di pittura “Centuripe in Pittura”, dedicato alla memoria di Giuseppe “Pippo” Romano, già Sindaco di Centuripe.

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Il concorso prenderà il via sabato 12 settembre 2026 con un’estemporanea di pittura che coinvolgerà gli artisti per l’intera giornata. Tema dell’iniziativa sarà “Centuripe e le sue bellezze”: paesaggi, scorci urbani, patrimonio storico e archeologico, tradizioni e identità locale potranno essere liberamente interpretati attraverso la sensibilità e il linguaggio pittorico di ciascun partecipante.

È possibile effettuare una preiscrizione al concorso inviando una e-mail entro le ore 12.00 di venerdì 11 settembre 2026 all’indirizzo ufficioturistico@comune.centuripe.en.it.

La giornata dell’estemporanea avrà inizio presso il Centro Espositivo “Il Purgatorio”, dove sabato 12 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, si svolgeranno le operazioni di registrazione dei partecipanti.

Conclusa la registrazione, gli artisti potranno scegliere liberamente il luogo del territorio di Centuripe nel quale realizzare la propria opera.

Ogni partecipante potrà presentare una sola opera, che dovrà essere realizzata interamente nel corso della giornata del 12 settembre.

Sono ammesse le tecniche a olio, acrilico e tempera, su supporto libero, con dimensioni massime di 100 × 70 centimetri.

Al termine dell’estemporanea, le opere dovranno essere consegnate presso il Centro Espositivo “Il Purgatorio” dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Una giuria composta da esperti del mondo dell’arte e della cultura procederà quindi alla valutazione dei lavori e selezionerà un massimo di 10 opere finaliste.

Le opere selezionate saranno esposte presso il Centro Espositivo “Il Purgatorio” dal 13 al 20 settembre 2026.

A decretare i vincitori sarà il pubblico: i visitatori della mostra potranno esprimere la propria preferenza attraverso il voto popolare, scegliendo tra le opere finaliste quelle ritenute maggiormente rappresentative e meritevoli.

Grazie al contributo della famiglia Romano, il concorso prevede tre premi: 1° classificato – € 500 + Prosperino d’Argento; 2° classificato – € 300 + Prosperino d’Argento; 3° classificato – € 200 + Prosperino d’Argento. La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 17 settembre 2026, alle ore 20.30, in Piazza Duomo.

“Centuripe in Pittura” nasce con l’obiettivo di ricordare la figura di Pippo Romano attraverso l’arte e, allo stesso tempo, trasformare Centuripe in un grande laboratorio pittorico a cielo aperto, invitando gli artisti a raccontarne il patrimonio, i paesaggi, gli scorci e l’identità.

Un’iniziativa che unisce memoria, arte e valorizzazione del territorio, affidando agli artisti e successivamente al pubblico il compito di raccontare e scegliere le immagini più significative della città.