Centuripe in lutto per la morte di un bambino, il cordoglio del sindaco La Spina

Centuripe in lutto per la morte di un bambino di sette anni. Il piccolo avrebbe accusato ieri un malore e sarebbe stato soccorso a Centuripe prima del trasferimento all’ospedale di Biancavilla, dove i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Il sindaco Salvatore La Spina ha voluto condividere un messaggio di cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza: “Con profonda commozione ci uniamo al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del piccolo Agatino. È impossibile trovare parole che possano colmare un dolore così grande. La perdita di un bambino è una tragedia che tocca il cuore di un’intera comunità, lasciando un vuoto che niente potrà mai riempire. Oggi Centuripe piange insieme alla famiglia di Agatino, stringendosi in un abbraccio collettivo fatto di silenzio, rispetto e vicinanza. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimiamo il nostro cordoglio più sincero e partecipiamo al lutto con affetto e solidarietà. Ciao Agatino, il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi ti ha voluto bene”.

