Centuripe: il museo archeologico regionale ospita la mostra itinerante su Paolo Orsi

PUBBLICITÀ

Quest’anno ricorre il novantesimo anniversario della morte dell’illustre archeologo Paolo Orsi (Rovereto, 1859-1935) che, grazie al suo lavoro, alle sue indagini e alla sua instancabile attività di studio in Sicilia, ha posto le basi per importanti scoperte archeologiche, portando alla luce testimonianze antropiche millenarie e operando secondo la logica della salvaguardia e della tutela del patrimonio culturale presente nell’Isola.

PUBBLICITÀ

Come segno di riconoscenza e di gratitudine nei suoi confronti, l’Associazione SiciliAntica, su proposta del Vicepresidente Regionale Simona Modeo, ha voluto dedicare al grande archeologo roveretano la mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”, che vede coinvolte le diverse sedi locali dell’Associazione presenti nei Comuni ove egli operò, portando i ricordi e le testimonianze del suo importante lavoro in Sicilia.

Dal 10 al 20 settembre il Museo archeologico regionale di Centuripe ospiterà la X tappa della mostra itinerante. La mostra, itinerante da maggio 2025 a febbraio 2026 per 26 sedi di SiciliAntica dislocate nel territorio siciliano, è patrocinata dall’Assessorato Beni Culturali e I.S. – Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Centuripe e da Archeologia Viva.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 10 settembre alle ore 17 presso la sala conferenza del Museo Archeologico regionale.