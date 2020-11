Centuripe: i laboratori dell’Alberghiero riaprono con misure anticovid e alunni contingentati

Ripartono i laboratori in presenza all’Istituto Alberghiero “don Pino Puglisi” di Centuripe, dell’IIS “F. Fedele” di Agira. Nel panorama degli istituti professionali siciliani il Puglisi è tra le pochissime scuole ad avere riaperto i laboratori con gli alunni in presenza. Uno sforzo organizzativo e didattico fortemente voluto dal dirigente scolastico, Serafino Lo Cascio.

Dopo una consultazione con gli insegnanti della scuola e sentiti alunni e genitori, il preside, certo della presenza di tutte le condizioni di sicurezza nell’istituto e nei laboratori, ha riavviato l’attività laboratoriale.

“Negli istituti professionali, senza nulla togliere agli altri insegnamenti, l’attività di laboratorio è il nucleo, la forza di tutta la scuola e il nostro alberghiero non si sottrae a questa regola” dice Lo Cascio.

“I ragazzi che frequentano i laboratori sono entusiasti di essere tornati a scuola – dice Felice Bonelli, responsabile della sede di Centuripe che insieme ad un’insegnante della Puglisi, Grazia Sirna, testimoniano la gioia di docenti e personale in servizio per avere ripreso l’attività in presenza, attività che si svolge nel massimo rispetto delle norme sulla sicurezza anti Covid e con un numero ridotto di alunni in modo di evitare ogni possibilità di assembramento.