Centuripe: gli studenti serali dell’Alberghiero in visita alla cantina Murgo

Visita studio degli allievi del corso serale dell’Istituto Professionale Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe presso la cantina “Murgo” ai piedi dell’Etna, nel comune di Santa Venerina (CT), ad una altitudine di 400 metri circa.

Dopo una lunga ed esauriente visita al vigneto di nerello mascalese e alla cantina recentemente innovata, la pausa tanto attesa ha previsto una degustazione di prodotti tipici in una magnifica cornice con un skyline unico nel suo genere da un lato il mare e dall’altro il vulcano Etna, accompagnando il momento con i vini dell’azienda: “Etna Rosso D.O.C.” e Etna Bianco D.O.C.”, spumante metodo classico Brut e Rosè VSQ.

Gli allievi hanno scoperto che assemblare una bottiglia di Metodo Classico è un’arte che non è alla portata di tutti, inoltre Il dott. Michele Scammacca del Murgo ha spiegato che l’azienda continua la raccolta manuale delle uve, che risulta fondamentale per la produzione di vini di elevata qualità e degli spumanti metodo classico, in quanto è necessario operare una scelta selettiva dei grappoli.

Gli allievi, affascinati dalla lezione fatta dal proprietario della cantina, hanno appreso le caratteristiche del nerello cappuccio, mentre il protagonista del giorno è stato senza dubbio il nerello mascalese che rappresenta tra le uve riconosciute dal disciplinare dell’Etna Rosso “D.O.C.” quello che si presta meglio per produrre lo spumante Murgo brut, extra brut e il Rosè, definiti i “diamanti” dell’azienda.

Interventi formativi di questo tipo rappresentano un’esperienza preziosa e di indubbia utilità: oltre che per verificare se l’impostazione professionale acquisita risponde alle esigenze del mondo del lavoro, potrà aiutare gli allievi anche ad individuare eventuali futuri interessi lavorativi.