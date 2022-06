Centuripe: Fondaco Cuba gravemente danneggiato dal fuoco

Gravemente danneggiata dal fuoco l’antica struttura del Fondaco Cuba. Lo denuncia il Circolo Legambiente Erei.

“Ieri pomeriggio le fiamme, con ogni probabilità appiccate o per eliminare le stoppie o, peggio, dall’asse autostradale della PA-CT, hanno raggiunto le strutture della costruzione conosciuta come Fondaco Cuba, in agro di Centuripe ma vicinissima a Catenanuova della quale rappresenta una delle più importanti testimonianze storiche – spiega Legambiente -. Dichiarato edificio di valore storico con apposito provvedimento della Soprintendenza nel 1985, lo stesso è abbandonato e con le fiamme di oggi rischia seriamente l’oblio”.

“Ad ora, a poche ore dall’intervento degli uomini della protezione civile – continua Legambiente – sappiamo che certamente il tetto della vasta scuderia è crollato e immaginiamo che altri danni siano occorsi alle precarie murature. Diviene improrogabile un immediato intervento di salvaguardia e restituzione dell’importante bene che, peraltro, rimane uno dei pochi esempi superstiti di fondaco siciliano e mantiene, come detto prima, il resto della ben più antica costruzione medievale al suo interno”.

Legambiente Erei rinnova il proprio appello alle istituzioni e, in modo particolare, agli amministratori della Opera Pia, al Sindaco di Centuripe e al Soprintendente di Enna.