Centuripe, esami di qualifica per gli adulti dell’indirizzo Enogastronomia

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Sono 9 gli adulti dell’indirizzo Enogastronomia che, nella giornata del 13 maggio 2026, hanno sostenuto gli esami di Qualifica presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe.

Particolarmente attesa è stata la prova pratica, considerata la più impegnativa tra quelle previste dagli esami, poiché finalizzata a verificare competenze tecniche, organizzative e professionali acquisite durante il percorso di studi.

La trattazione di un caso pratico e professionale ha permesso agli allievi di cucina di svolgere un’esercitazione didattica di grande interesse: gli studenti sono stati chiamati a progettare piatti e cocktail innovativi da inserire nei menu estivi di hotel e ristoranti stellati dell’entroterra siciliano, mettendo in campo creatività, competenze tecniche e attenzione alla valorizzazione del territorio.

“Notevole il livello di preparazione raggiunto dagli allievi – dichiara il Dirigente Scolastico prof. Serafino Lo Cascio – testimoniato anche dal loro agevole inserimento nel mondo della scuola nonostante i numerosi impegni personali e familiari. Importante il ruolo svolto dalle commissioni, che sono riuscite a creare un ambiente sereno e motivante”.

Secondo la Responsabile del corso serale dell’Istituto, prof.ssa Grazia Sirna, “il buon livello professionale raggiunto dagli allievi al termine del terzo anno è sicuramente anche frutto di una squadra di docenti molto qualificati e motivati”.

Gli studenti hanno acquisito la qualifica di Operatore dei servizi ristorativi, titolo che, aggiunto al Diploma di maturità che conseguiranno il prossimo anno scolastico, permetterà loro un inserimento agevole nel mondo del lavoro, offrendo la possibilità di accedere ai concorsi pubblici e di svolgere l’attività professionale presso prestigiose strutture turistico-alberghiere sia in Italia che all’estero.

Grande la soddisfazione e l’emozione degli alunni coinvolti, visibilmente commossi nel momento della comunicazione del voto finale, a conclusione di un percorso formativo impegnativo ma ricco di risultati e prospettive future.