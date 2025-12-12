Centuripe e Catenanuova: firmati con l’ASP due protocolli per migliorare l’accesso alla sanità

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha dato il via libera a due protocolli di intesa con i Comuni di Centuripe e Catenanuova, nell’ambito di un percorso volto a rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e a garantire una maggiore accessibilità ai servizi sanitari sul territorio.

Si tratta di iniziative che puntano a ridurre le distanze tra cittadini e sanità, costruendo una rete di servizi più capillare ed efficiente.

Nel caso di Centuripe, l’accordo prevede il rinnovo per ulteriori due anni del protocollo finalizzato all’attivazione dello sportello di Anagrafe Sanitaria presso gli uffici Comunali. Attraverso questo sportello, i cittadini possono effettuare una serie di operazioni essenziali: dall’iscrizione all’anagrafe sanitaria alle variazioni e cancellazioni degli assistiti, dalla scelta e revoca del medico di base all’emissione del libretto sanitario.

L’obiettivo è chiaro: offrire punti di riferimento integrati e facilmente raggiungibili, permettendo ai cittadini di accedere ai servizi sanitari senza doversi necessariamente spostare. Il Comune mette a disposizione le proprie strutture e il personale adeguatamente formato e abilitato all’utilizzo del sistema informatico regionale. Dal canto suo, l’ASP si occupa di configurare le postazioni informatiche comunali, di formare e aggiornare continuativamente il personale e di assicurare tutta l’assistenza tecnica necessaria.

Con Catenanuova, invece, l’intesa assume una connotazione diversa ma altrettanto significativa. È stata approvata una convenzione che consente il prelievo di farmaci, presidi sanitari e alimentari dalla farmacia del presidio ospedaliero Umberto I di Enna, con trasporto diretto verso il comune a completo carico dell’amministrazione locale. Il servizio è pensato per quei cittadini che, per motivi di salute o logistici, si trovano impossibilitati a raggiungere l’ospedale ennese. La convenzione, che avrà durata annuale con possibilità di rinnovo, prevede che il Comune metta a disposizione un autista e un mezzo di trasporto idoneo, oltre a sostenere tutti i costi connessi all’operazione. L’ASP, dal canto suo, fornirà le indicazioni operative per il prelievo e garantirà la disponibilità dei farmaci e dei presidi necessari. L’autista comunale opererà sulla base di deleghe rilasciate direttamente dai pazienti, assicurando così il rispetto della privacy e la corretta gestione delle richieste individuali.

Entrambi gli accordi si inseriscono in una logica di piena armonia con i principi costituzionali che tutelano il diritto alla salute, favorendo il diritto alle cure in modo concreto ed efficace. Si tratta di esempi virtuosi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, chiamate a svolgere insieme attività di interesse comune per garantire il benessere della collettività.

“Questi accordi rappresentano un segno nel nostro impegno quotidiano per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini – ha commentato il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia -. Desidero ringraziare le amministrazioni comunali di Centuripe e Catenanuova per la sensibilità dimostrata e per la disponibilità a collaborare concretamente. Sono iniziative che nascono dall’ascolto dei bisogni del territorio e che mettono al centro la persona, facilitando l’accesso alle cure e ai servizi essenziali”.