Centuripe: due incendi devastano i Calanchi del Cannizzola

Due roghi devastanti hanno colpito, in rapida successione, l’area dei Calanchi del Cannizzola, nel cuore del progetto “Deserto Fiorito di Sicilia” a Centuripe, trasformando in cenere ettari di paesaggio rigenerato con anni di impegno, passione e visione. Gli incendi sono avvenuti il 9 giugno e il 31 luglio.

A denunciare con profonda amarezza quanto accaduto è Francesco Capizzi, imprenditore agricolo e promotore del progetto “Le Uniche Arance del Deserto di Sicilia”, che da anni lavora con la comunità locale per trasformare un’area marginale e dimenticata in un laboratorio vivente di rigenerazione ecologica, agricola e culturale.

“Sono demoralizzato. È difficile trovare le parole quando vedi andare in fumo quello che hai costruito passo dopo passo, insieme a tante persone, con amore, fatica e speranza. I Calanchi del Cannizzola oggi sono una ferita viva. Il fuoco non ha solo bruciato gli ulivi, le arance e il paesaggio: ha colpito il senso stesso del nostro lavoro. Ma non ci arrendiamo. Questa terra è resiliente, e noi con lei”, ha dichiarato Capizzi dopo aver documentato in un video il disastro ambientale.

Il fuoco ha aggredito un territorio fragile, ma in piena rinascita: un paesaggio unico che negli ultimi anni è diventato simbolo della Sicilia che resiste e rifiorisce, grazie a progetti collettivi di agricoltura sostenibile, turismo etico, arte sociale, educazione ambientale e inclusione.

“Chi incendia il territorio – ha aggiunto Capizzi – colpisce la possibilità di futuro. Brucia la bellezza, il lavoro, la dignità. Chiediamo con forza alle istituzioni: dov’erano i presidi? Dov’era la prevenzione? Dov’è il rispetto per chi resta e ricostruisce?”

La comunità del Deserto Fiorito lancia ora un appello pubblico: è urgente cambiare passo, investire davvero nella cura dei territori, rafforzare la prevenzione, proteggere chi vive e lavora nelle aree interne, spesso abbandonate e ignorate dalle politiche pubbliche.