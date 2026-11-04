Centuripe, domenica la presentazione della 30ª Colletta Alimentare

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C’è un luogo in Sicilia che, visto dall’alto, disegna la figura di un uomo. È Centuripe, dove domenica 8 novembre, alle ore 17.00, nella Chiesa del Purgatorio di via Cesare Battisti, n. 30, Banco Alimentare della Sicilia presenterà la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Un incontro che mette al centro proprio le persone e il valore di quei gesti quotidiani capaci di avvicinarle.

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“Gesti che costruiscono pace” è il tema scelto per celebrare i trent’anni della Colletta Alimentare, un gesto di solidarietà che va oltre il semplice dono e diventa l’occasione per incontrarsi e dedicare tempo a chi troppo spesso rischia di rimanere invisibile. Un’esperienza concreta di pace che nasce dall’attenzione alle persone e dalla capacità di costruire legami.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Centuripe Salvatore La Spina. Interverranno don Pietro Scardilli, Vicario generale della Diocesi di Nicosia; Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente di Fondazione Banco Alimentare, e Matthias Oddo, referente territoriale della Colletta Alimentare. Modererà Gaetano Scornavacche, volontario di Banco Alimentare della Sicilia.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS, ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e coinvolgerà oltre 160.000 volontari in 12.000 supermercati italiani. In Sicilia la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali.

Il 14 novembre sarà possibile acquistare e donare alimenti a lunga conservazione, tra cui olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda.

La Colletta Alimentare è anche il gesto con cui la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla X Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Leone XIV, che si celebrerà domenica 15 novembre.

Dal 2 novembre è inoltre possibile donare la spesa online attraverso le piattaforme aderenti, consultabili sul sito www.bancoalimentare.it.

Quanti desiderano partecipare alla Colletta Alimentare 2026 come volontari possono iscriversi tramite il sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare