Centuripe, dieci giorni di eventi per San Prospero e Santa Rosalia: il 19 settembre arrivano gli Eiffel 65

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La Giunta Comunale ha approvato il programma delle manifestazioni che, dall’11 al 20 settembre 2026, accompagneranno Centuripe verso le festività patronali in onore di San Prospero e Santa Rosalia.

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Dieci giorni di appuntamenti costruiti con l’obiettivo di offrire alla città un calendario ricco, variegato e soprattutto di qualità, capace di parlare a pubblici differenti e di mettere insieme tradizione e innovazione, cultura e grande spettacolo, teatro, musica, sport, ricerca, formazione e momenti di partecipazione popolare.

L’Amministrazione Comunale ha lavorato alla costruzione di un programma che non fosse semplicemente una successione di spettacoli, ma un vero e proprio percorso attraverso le diverse anime di Centuripe. Una scelta precisa: provare ad accontentare tutti, dai giovani alle famiglie, dagli appassionati di musica e spettacolo a chi ama il teatro, lo sport, l’arte, la storia e l’archeologia, senza dimenticare la valorizzazione delle associazioni e delle realtà locali.

Il calendario prenderà il via venerdì 11 settembre in Piazza Duomo con lo spettacolo teatrale “Trenta Secondi d’amore” dell’Associazione Teatrale Nino Martoglio.

Sabato 12 settembre sarà dedicato anche all’arte e alla memoria con il Concorso artistico in ricordo di Pippo Romano, già Sindaco di Centuripe, mentre in serata Piazza Sciacca ospiterà “La Corrida”, appuntamento dedicato all’intrattenimento e alla partecipazione popolare.

Domenica 13 settembre spazio allo sport con la V Cronoscalata Ciclistica San Prospero – Memorial Francesco Salaniti e Annamaria Cordiano. Nel pomeriggio, al Centro Culturale “Il Purgatorio”, sarà presentato l’opuscolo “Brevi cenni storici – 2026” a cura della Confraternita del SS. Crocifisso. In serata Piazza Duomo ospiterà lo spettacolo comico di Chris Clun, seguito dal Tributo a Jovanotti.

Lunedì 14 settembre il Comune ospiterà la presentazione del corso di Hospitality Managementdell’Istituto Alberghiero “Fortunato Fedele”, un momento dedicato alla formazione e alle nuove opportunità legate all’accoglienza turistica. In serata spazio alla danza con ASD Go To Fitness & Dance, con la partecipazione come testimonial di Francesca Tocca.

Martedì 15 settembre tornerà protagonista il teatro con “Cu Mangia Fa Muddichi” della compagnia teatrale centuripina “Maurizio Sinnonio”, mentre mercoledì 16 settembre, nell’ambito del Festival dei Popoli, sarà la volta della musica del Duo Sikelia , con un concerto dedicato alla musica popolare siciliana, tra canti della tradizione e sonorità mediterranee. Lo spettacolo è sostenuto dallo sponsor Etna Eko s.r.l.

Particolarmente ricca la giornata di giovedì 17 settembre. Alle 17:30, al Museo Archeologico, sarà presentato il volume “Centuripe. La Carta Archeologica”, a cura di Giacomo Biondi e Salvatore Rizza: un appuntamento di grande valore scientifico e culturale dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico centuripino. In serata, Piazza Duomo ospiterà la tradizionale Fagiolata organizzata dall’Associazione “Volontari per Centuripe” e il concerto dell’Associazione Musicale Città di Centuripe.

Venerdì 18 settembre entreranno nel vivo le celebrazioni patronali con il corteo istituzionale e la sortita bandistica. In serata Piazza Duomo accoglierà la comicità di Manlio Dovì e la musica di Carmelo Morgia dei Beans.

Uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma arriverà sabato 19 settembre alle ore 21:30 in Piazza Duomo, con il concerto degli EIFFEL 65. Un nome che ha segnato la storia della musica dance italiana e che porterà a Centuripe uno spettacolo di grande richiamo.

La chiusura, domenica 20 settembre, sarà affidata ai Friends in Music, che saliranno sul palco di Piazza Duomo per l’ultimo appuntamento del calendario.

«Abbiamo lavorato molto per costruire un programma che fosse all’altezza delle nostre festività patronali e che, soprattutto, riuscisse a parlare a tutti – sottolinea il Sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina –. Quando si organizza un calendario così articolato è impossibile pensare che ogni singolo appuntamento possa incontrare allo stesso modo i gusti di ciascuno. Per questo abbiamo scelto una strada diversa: diversificare il più possibile l’offerta e puntare sulla qualità, dando spazio al teatro, alla musica, alla comicità, alla danza, allo sport, all’arte, all’archeologia, alla formazione, alle tradizioni e alle nostre associazioni; un ringraziamento va alla Giunta, al presidente del Consiglio e al Consiglio comunale, all’Assessorato al Turismo, al Libero Consorzio di Enna, a Etna EKo e a tutti coloro che ci hanno sostenuto per la realizzazione del programma».

«Il concerto degli Eiffel 65 – prosegue il Sindaco – rappresenta certamente uno degli eventi di maggiore richiamo e siamo orgogliosi di poter ospitare a Centuripe un nome conosciuto ben oltre i confini nazionali. Ma la vera forza di questo programma sta nella sua completezza. Accanto al grande spettacolo abbiamo voluto la cultura, il teatro delle nostre compagnie, la banda musicale, lo sport, la mostra in memoria di Pippo Romano, l’Archeologia, le associazioni e i momenti della nostra tradizione. Una festa patronale deve essere prima di tutto la festa di una comunità intera».

«Vogliamo una Centuripe sempre più viva e capace di attrarre visitatori – afferma l’Assessore allo Spettacolo Michele Seminara -. Eventi di questa portata rappresentano anche un investimento nella promozione della città e possono generare ricadute positive per le attività commerciali, per la ristorazione e per l’intero territorio. Dopo il grande lavoro svolto durante l’estate, abbiamo voluto chiudere la stagione con un programma importante, facendo coincidere cultura, intrattenimento e promozione territoriale con il momento più sentito dalla nostra comunità: quello dedicato ai nostri patroni San Prospero e Santa Rosalia».

Un programma che punta quindi a coniugare identità e attrattività, tradizione e contemporaneità, facendo delle festività patronali non soltanto un momento di devozione e appartenenza, ma anche una grande occasione per raccontare Centuripe.