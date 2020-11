Centuripe: dalle ore 24 il Comune è fuori dalla “zona rossa”

Alle ore 24 si è concluso ufficialmente il provvedimento di “Zona Rossa” per il Comune di Centuripe. Il Presidente della Regione Siciliana, dopo essersi confrontato con l’Asp di Enna ed aver recepito i nuovi dati sulla curva dei contagi, non ha emanato nessuna nuova ordinanza di chiusura.

“È un risultato importante – ha scritto il sindaco Salvatore La Spina – in questi giorni i numeri sono stati molto incoraggianti, segno che l’intera popolazione ha rispettato tutte le disposizioni imposte, impegnandosi con dedizione e sacrificio per il bene dell’intera comunità. Proprio per questo è importante, oggi più che mai, rimanere uniti e non abbassare minimamente la guardia”.

A Centuripe ci sono attualmente 63 contagi, con 88 guariti e 19 persone in isolamento.

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse fino al 28 novembre.