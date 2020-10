Centuripe: Coronavirus, verso l’istituzione della Zona Rossa

Il sindaco Salvatore La Spina ha comunicato che è stato avviato l’iter per dichiarare il Comune di Centuripe zona rossa. I positivi al Covid-19 sono attualmente circa cento.

“Nonostante i nostri sforzi e le iniziative portate avanti per contenere il virus – ha scritto il primo cittadino – la sua diffusione all’interno della nostra comunità non si è ancora arrestata. Per questo motivo, ieri sera, l’Asp di Enna ha inoltrato alla Regione un documento per dichiarare Centuripe zona rossa. È una decisione sofferta, una strada che mai avremmo voluto percorrere, abbiamo lottato tanto per evitarla, ma non è stato possibile. Il provvedimento non è ancora arrivato, ma sarà mia premura aggiornarvi tempestivamente sulle modalità e la durata di attuazione non appena sarà emanato”.