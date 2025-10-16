Centuripe: convegno di archeologia con relatori internazionali

PUBBLICITÀ

Venerdì 17 ottobre alle 9,30, in occasione delle giornate Doors of Change (17-19 ottobre 2025), promosse dalla Fondazione CHANGES, il Museo archeologico regionale di Centuripe – gestito dal Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso – ospiterà il convegno internazionale “Centuripe e Lanuvio: una parentela scolpita tra mito e storia”.

PUBBLICITÀ

L’incontro prenderà avvio da uno straordinario documento epigrafico: un blocco lapideo iscritto del II o della prima metà del I secolo a.C. circa, testimone di una missione diplomatica condotta da membri dell’élite centuripina a Roma e a Lanuvio. L’iscrizione attesta il rinnovo di un antico legame di συγγένεια (parentela) tra le due città: Lanuvio sarebbe stata fondata infatti da Lanoios, eroe centuripino giunto nel Lazio con Enea.

PUBBLICITÀ

La rievocazione di questa iscrizione offrirà spunto per riflettere sull’evoluzione della storia di Centuripe e Lanuvio e dei loro rapporti. A cinquant’anni dal primo rinnovo moderno del gemellaggio (1974-1975), sarà altresì occasione per riaffermare un legame ancora vivo, tra memoria, identità e comunità.

Dopo i saluti istituzionali e un’introduzione a cura di Francesca Prado (Università di Catania), interverranno Jonathan Prag (Università di Oxford), Filippo Battistoni (Università di Pisa), Luca Attenni (Museo Diffuso di Lanuvio), Giacomo Biondi e Salvatore Rizza (ISPC-CNR). A moderare l’incontro saranno Orazio Licandro (Università di Catania) e Giulia Falco (Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci).

Il convegno precederà l’apertura del percorso espositivo Doors of Change: Centuripe epigrafica. Scritture di identità e di potere tra età ellenistica ed età imperiale.

Attraverso un’ampia selezione di iscrizioni pubbliche e funerarie, l’esposizione ricostruisce le profonde trasformazioni politiche, sociali, culturali e linguistiche che hanno attraversato Centuripe tra età ellenistica ed età imperiale.

L’iniziativa si colloca nella serie di attività frutto di un accordo di collaborazione stipulato tra il dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania e la Faculty of Classics dell’Università di Oxford, e di una collaborazione scientifica avviata tra il Disum e il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci.

I modelli 3D dei documenti epigrafici sono stati realizzati nell’ambito dello stesso progetto da Simone Barbagallo e Filippo Stanco, dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania. Il convegno è supportato pure dal contributo del Museo Diffuso di Lanuvio e da Hi.Stories srl – Società Benefit.