Centuripe: contrasto al lavoro in nero e scoperta una piantagione di marjuana

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Nicosia e dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Enna, d’intesa con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per il contrasto al lavoro in nero o irregolare nei vari settori economici della Provincia.

I controlli sono stati eseguiti nel territorio del Comune di Centuripe presso un’azienda operante nella filiera agro-alimentare di raccolta e lavorazione ortaggi. A seguito dell’attività ispettiva i militari deferivano in stato di libertà per il reato di “sfruttamento lavorativo” il titolare dell’azienda. Lo stesso, infatti, impiegava un cittadino extracomunitario corrispondendogli una paga giornaliera inferiore a quella prevista dal CCNL, senza garantire alcuna tutela in materia di sicurezza sul lavoro e sottoponendolo a condizione alloggiative degradanti.

Nell’ambito della medesima attività i Carabinieri scoprivano che sul solaio dell’immobile adibito ad alloggio del cittadino extracomunitario, era stata avviata un’attività di coltivazione di cannabis indica sottoponendo a sequestro circa sessanta piante, alcune delle quali già mature che presentavano infiorescenze. I controlli proseguiranno, nelle prossime settimane, su tutto il territorio della provincia di Enna.