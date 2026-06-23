Centuripe: Confartigianato ANAP incontra i cittadini contro truffe e raggiri

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Venerdì 19 giugno si è tenuto a Centuripe il sesto incontro provinciale della campagna nazionale contro le truffe agli anziani “Più Sicuri Insieme”, promossa dall’Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato in collaborazione con le forze dell’ordine e il Ministero dell’Interno. Il dibattito si è svolto nei locali del centro Pier Giorgio Frassati di vico Bellini.

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A presiedere l’incontro Enzo Mantegna, in qualità di Presidente provinciale di ANAP Confartigianato. Fra gli intervenuti, il referente locale dell’Associazione Antonio Castiglione, il Consigliere Comunale di Centuripe, Nicola Romano, il Professore Salvatore Li Mura, docente in pensione di storia e filosofia, e l’agente di polizia Locale Alessandro Dal Cin.

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L’iniziativa “Più Sicuri Insieme” nasce per tutelare anziani, fragili e persone vulnerabili dal rischio truffe e raggiri.

Interessanti i temi affrontati dal Presidente ANAP, Enzo Mantegna, che ha informato i presenti sui rischi a cui sono esposti i soggetti in terza età. Si è parlato di frode informatica, di borseggi, di truffe aggravate, di circonvenzione di incapaci e persino delle nuove direttive previste a sostegno degli over sessantacinque dalla nuova legge varata in materia di sicurezza. Normativa che prevede pene severe nelle ipotesi di illeciti commessi a danno degli anziani, con l’applicazione di pene detentive fino a 6 anni, facilità di applicazione di misure cautelative e l’arresto in flagranza.