Centuripe, Comunali: al momento due candidati sindaco e liste ancora in definizione

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Centuripe si avvicina alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio dopo il commissariamento del Consiglio comunale, avvenuto in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Il voto porterà ora i cittadini a eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

A poche settimane dalla presentazione ufficiale delle liste, il quadro politico locale è ancora in fase di definizione. Proseguono infatti confronti e interlocuzioni tra gruppi e candidati, mentre la composizione delle liste non è stata ancora completata.

Per quanto riguarda la carica di sindaco, al momento i candidati confermati sono Salvatore La Spina, sindaco uscente, e Armando Donzi. Quest’ultimo, classe 1963, dipendente dell’Asp, ha ricoperto in passato il ruolo di assessore ai Servizi sociali nelle amministrazioni guidate da Giuseppe Arena e successivamente da Antonino Biondi.

Attorno ai due candidati si stanno formando le rispettive liste che concorreranno al rinnovo del Consiglio comunale. Al momento, l’unico nome di lista già reso noto è “Centuripe Prima di Tutto”, che sosterrà la candidatura a sindaco di Armando Donzi. Anche sul fronte collegato al sindaco uscente sono in corso incontri per la definizione della lista.

Nelle prossime settimane la campagna elettorale entrerà nel vivo con la presentazione ufficiale delle liste e dei programmi amministrativi. Solo allora il quadro sarà più definito in vista del voto di maggio.