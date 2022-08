Centuripe: arrestato 34enne per coltivazione illegale di sostanza stupefacente

Prosegue l’attività di controllo del territorio e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Enna. La scorsa settimana, i Carabinieri della Stazione di Centuripe, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno tratto in arresto un giovane ragazzo di origini tortoriciane, residente a Centuripe, mentre era intento a curare il terreno nel quale aveva coltivato circa 20 piante di marijuana, alte 3 metri.

PUBBLICITÀ

I militari, grazie ad un attento servizio di osservazione, sono riusciti a scovare la piantagione allestita nelle campagne del centuripino, ed alimentata attraverso dei tubi collegati ad un impianto di irrigazione.

La sostanza stupefacente è stata totalmente estirpata e posta sotto sequestro.

Il soggetto, dopo essere stato tratto in arresto, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Enna.