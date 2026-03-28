Centuripe, all’Antiquarium la mostra fotografica di Armando Rotoletti

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L’Antiquarium comunale di Centuripe ospita, dal 28 marzo al 27 settembre 2026, la mostra “Sicilia. Un’isola, tante Sicilie”.

Fotografia, memoria e patrimonio culturale nell’opera di Armando Rotoletti, dedicata a oltre trent’anni di ricerca fotografica sull’isola. La mostra è organizzata dal Comune in collaborazione con Rjma Progetti culturali ed è realizzata grazie al contributo dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Rotoletti, messinese, negli anni ’80 e ’90, a Milano, si è dedicato al fotogiornalismo ed è diventato un fotografo ritrattista di personaggi della cultura, dello spettacolo e dell’economia, ma anche un autore attento all’approfondimento e alla pratica sociale.

Costretto a lasciare da giovane la Sicilia per ragioni di lavoro, Rotoletti non ha mai reciso il legame con la sua terra d’origine. Al contrario, il distacco ha reso ancora più urgente il bisogno del ritorno. Le fotografie, in bianco e nero, raccolte nella mostra e nel volume edito da Silvana Editoriale sono una selezione significativa di scatti realizzati nell’arco di oltre tre decenni, che nel loro insieme restituiscono una visione personale dell’isola intesa come “isola-mondo”.

“Accogliere a Centuripe un progetto di tale spessore – dice il sindaco Salvatore La Spina – significa rafforzare il ruolo della nostra comunità come luogo di produzione culturale e di riflessione sull’identità siciliana. L’Antiquarium conferma il suo ruolo di spazio vivo, in cui memoria, arte e territorio dialogano con le massime espressioni d’arte”.