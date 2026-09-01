Centuripe, al Teatro della Dogana l’omaggio a Franco Battiato con il Coro Lirico Siciliano

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Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate centuripina è pronto ad andare in scena. Domenica 6 settembre, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Teatro della Dogana di Centuripe, il pubblico potrà assistere a un grande omaggio alla musica e all’eredità artistica di Franco Battiato.

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Il Coro Lirico Siciliano porterà in scena “Battiato. Tribute – La cura dell’eterno”, uno spettacolo dedicato al Maestro siciliano e al suo universo musicale, capace di attraversare generi, epoche e generazioni. Un progetto diretto dal Maestro Francesco Costa, costruito come un viaggio nell’universo musicale e poetico di Franco Battiato, le canzoni vengono proposte attraverso arrangiamenti che contaminano pop e lirica, coinvolgendo solisti, coro lirico, orchestra e band.

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Il progetto ha già attraversato importanti luoghi della Sicilia e, nell’edizione 2026 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, l’omaggio a Battiato assume anche un significato particolare nel ricordo degli ottant’anni dalla nascita del Maestro.

Ad impreziosire ulteriormente la serata sarà la partecipazione straordinaria di Rita Botto, una delle voci più intense e rappresentative della musica siciliana.

Un appuntamento di alta musica inserito in un contesto di eccezionale suggestione: il Teatro della Dogana, affacciato sullo straordinario paesaggio che circonda Centuripe, diventerà per una sera il luogo d’incontro tra musica, cultura, bellezza e identità siciliana.

Grande soddisfazione viene espressa dal Sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina: «Chiudere il nostro programma estivo con un concerto di tale portata mi rende particolarmente orgoglioso. Abbiamo vissuto un’estate ricchissima, costruendo un calendario capace di coinvolgere pubblici diversi e di portare a Centuripe eventi di grande richiamo: dalla presenza di Pau dei Negrita alla proiezione del film di Michael Cavalieri, passando per la Notte dei DJ, il Carnevale Estivo e le Feste nei Quartieri, che hanno ottenuto una partecipazione e un successo straordinari. Abbiamo voluto una Centuripe sempre più viva, capace di offrire occasioni di incontro, cultura, musica e spettacolo e di diventare sempre più un modello per i piccoli comuni che scelgono di investire nella qualità e nella vitalità del proprio territorio. Il tributo a Franco Battiato rappresenta una conclusione di altissimo livello per questa stagione estiva, ma gli appuntamenti non finiscono qui: a breve presenteremo anche il ricco calendario delle festività patronali in onore di San Prospero e Santa Rosalia, che accompagneranno Centuripe verso un altro momento particolarmente sentito dalla nostra comunità».

“Battiato; Tribute – La cura dell’eterno” si inserisce così nel percorso di valorizzazione culturale e turistica promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di fare di Centuripe non soltanto il luogo degli eventi, ma una destinazione nella quale spettacolo, patrimonio, paesaggio e identità possano dialogare e rafforzarsi reciprocamente.

Appuntamento domenica 6 settembre 2026, alle ore 21.00, al Teatro della Dogana.