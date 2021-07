Centuripe: 605mila euro per interventi green all’Istituto Alberghiero

Con l’approvazione delle variazioni di bilancio, esitate la scorsa settimana, il Libero Consorzio Comunale di Enna potrà realizzare le modifiche apportate al Piano triennale delle Opere pubbliche, proposte dall’ingegnere capo, Giuseppe Grasso, e deliberate con i poteri del Consiglio provinciale dal commissario straordinario, Girolamo Di Fazio. L’aggiornamento del Piano Triennale si è reso necessario per consentire l’inserimento di un quarto progetto di edilizia scolastica nell’ambito dei finanziamenti di 4 milioni e 850 mila euro disposti dal MIUR ed assegnati alla ex Provincia con Decreto Ministeriale nr. 62 del 10 Marzo 2021. Ai tre progetti originari già redatti e presentati per ammodernare ed ampliare tre istituti superiori della provincia quali il Liceo scientifico “Pietro Farinato” di Enna, l’ I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca e l’ I.I.S. “E. Medi” di Leonforte si aggiunge l’intervento per la qualificazione energetica dell’ “Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione” di Centuripe , sede distaccata dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira per un importo di 605 mila euro. ” La scelta di inserire anche l’istituto alberghiero di Centuripe- commenta Di Fazio- s’inquadra nell’ambito della programmazione dell’Ente che passa anche dal confronto voluto con i dirigenti scolastici, metodo questo che ci ha consentito di calibrare gli interventi e soddisfare così le esigenze di ciascuna scuola. Il nostro obiettivo- conclude Di Fazio- che assieme all’ingegnere capo e alla sua squadra di tecnici stiamo perseguendo è cercare di garantire alla popolazione scolastica provinciale strutture moderne e soprattutto sicure”. A seguire il progetto sarà il responsabile unico del procedimento, l’architetto Rosalba Felice. Riguardo ai progetti già inviati e finanziati dal MIUR due riguardano interventi di ampliamento e uno di completamento degli interventi di adeguamento antisismico già in corso. I due progetti di ampliamento avranno un costo complessivo di 2 milioni e 700 mila euro e saranno curati dal responsabile unico del procedimento, il geometra Basilio Politi. Il terzo progetto, per un importo di 1 milione e 450 mila euro riguarda il Liceo Scientifico di Enna, tra i più frequentati del territorio provinciale. Il progetto riguarda il rifacimento del prospetto esterno, il ripristino dei locali interrati da adibire a laboratori e le rifiniture interne. A seguire il progetto sarà il responsabile unico del procedimento l’ingegnere Di Liberto.