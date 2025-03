Centro Sportivo Italiano: l’ennese Alberto Lo Giudice eletto consigliere nazionale

PUBBLICITÀ

Nel fine settimana dal 14 al 16 marzo, si è svolta l’assemblea elettiva nazionale del CSI (Centro Sportivo Italiano) nella storica città di Assisi, un evento di grande rilevanza per il movimento sportivo italiano. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi rappresentanti delle diverse realtà regionali, tra cui il presidente provinciale del CSI Enna, Salvino Bombara, e il consigliere regionale Luca Ingrassia.

Lo spoglio elettorale ad Assisi si è concluso e il Centro Sportivo Italiano ha scelto di proseguire il cammino sotto la guida di Vittorio Bosio, riconfermato presidente nazionale con 10.590 voti.

Un momento particolarmente significativo dell’assemblea è stato l’elezione di Alberto Lo Giudice, rappresentante della provincia di Enna, come nuovo consigliere nazionale del CSI.

L’elezione di Lo Giudice ha rappresentato una grande soddisfazione per la provincia di Enna, che ora vede una sua figura in una posizione di rilievo all’interno del CSI nazionale. Questo riconoscimento è il frutto di anni di impegno e dedizione di Lo Giudice nel promuovere la cultura dello sport a livello locale, con particolare attenzione alla crescita dei giovani e alla promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione sociale e benessere.

Nel corso dell’assemblea, che ha visto anche la partecipazione di dirigenti e associati del CSI provenienti da tutta Italia, sono stati discussi temi di fondamentale importanza per il futuro del movimento, tra cui la promozione dello sport a livello di base, l’inclusività nelle attività sportive, e l’importanza del CSI come punto di riferimento per milioni di praticanti di tutte le età.

La presenza di Salvino Bombara e Luca Ingrassia, rispettivamente presidente provinciale e consigliere regionale, ha sottolineato l’importanza del CSI a livello territoriale, confermando la volontà di portare avanti iniziative che possano sviluppare ulteriormente il movimento sportivo in Sicilia. Con l’elezione di Lo Giudice, inoltre, il CSI di Enna avrà una voce forte e autorevole a livello nazionale, capace di influire positivamente sulla programmazione e le attività future dell’organizzazione.

Gli appuntamenti del CSI ennese continuano, di fatto prossima settimana nel weekend del 22-23 Marzo a Messina, il CSI siciliano si riunirà per la programmazione, contemporaneamente sempre a Messina lo stage degli arbitri del CSI siciliano.