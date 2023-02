Centro disturbi cognitivi e demenze di Enna e Troina: Sicilia Vera chiede la risoluzione delle criticità

“Occorre garantire continuità di diagnosi, cura e riabilitazione in risposta ad una sempre maggiore richiesta, e soddisfare le aspettative ed esigenze dei pazienti e delle loro famiglie”. A chiedere che si risolvano le criticità presenti al Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze dell’Asp di Enna e all’Oasi di Troina sono i deputati regionali di Sicilia Vera-Sud chiama Nord.

PUBBLICITÀ

L’Asp della Provincia di Enna ha istituito due centri per i disturbi cognitivi e le demenze a Piazza Armerina con attività svolta anche presso il poliambulatorio di Leonforte e presso il servizio di neurologia dell’Ospedale Umberto I di Enna, in un rapporto funzionale di attività ospedale/territorio, e presso l’Oasi di Troina.

Con un’interrogazione rivolta al presidente della Regione e all’assessore alla salute i deputati chiedono di intervenire perché fanno presente che ad oggi le due realtà non garantiscono “l’attuazione dei percorsi diagnostici terapeutici previsti per i pazienti affetti da Alzheimer e altre demenze”. È stata riscontrata “una certa difficoltà nell’utilizzare le specifiche agende di prenotazione e non si conosce l’attuale organigramma del servizio oggetto della presente interrogazione”.

I deputati di Sicilia Vera-Sud chiama Nord fanno notare come non sia “tollerabile che vengano investiti enormi quantità di risorse pubbliche (PSN 2015 , 2016) per migliorare la sanità pubblica e poi ci si ritrova in presenza di ritardi e inadempienze quali quelle riportate per l’Asp di Enna e l’Oasi di Troina, con gravi ripercussioni su soggetti particolarmente vulnerabili, dove spesso le diagnosi e le terapie non vengono formulate dalle strutture specialistiche individuate dalla stessa Regione e comunicate all’ISS, ma spesso dal primo specialista disponibile”.