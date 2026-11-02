Centenario della Provincia di Enna: venerdì al Libero Consorzio l’incontro con gli ex presidenti

Centenario Provincia di Enna
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In occasione del centenario della Provincia di Enna, venerdì 6 novembre si terrà nella sala consiliare il primo di una serie di incontri. Si parlerà della storia dell’Ente e delle sue prospettive future, sul piano istituzionale, sociale ed economico. L’iniziativa è organizzata dalla società K2 innovazione, a un mese dalla giornata istitutiva del 6 dicembre.

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L’incontro ripercorrerà le tappe principali della storia della Provincia, ente intermedio tra i Comuni e la Regione. Si parlerà anche del ruolo che ha avuto nella vita sociale, economica, culturale e infrastrutturale del territorio.

Il tavolo sarà presieduto dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi. Sono stati invitati gli ex presidenti del recente passato, che porteranno esperienze e testimonianze delle diverse stagioni amministrative. L’incontro sarà anche l’occasione per rendere loro omaggio. Modera la giornalista Tiziana Tavella.

“Il centenario non vuole essere soltanto una ricorrenza celebrativa – ha commentato Capizzi – ma soprattutto un momento di riflessione sul valore delle istituzioni, sulla loro funzione al servizio dei cittadini e sull’importanza di preservare la memoria amministrativa quale patrimonio condiviso. Celebrare cento anni della Provincia di Enna significa riconoscere il percorso compiuto, rendere merito a quanti hanno contribuito a scriverne la storia e guardare al futuro con rinnovato senso di responsabilità verso il territorio e le sue comunità”.

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