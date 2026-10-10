Centenario della Provincia di Enna, grande successo per il Gran Galà della lirica alla Kore

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La grande musica incontra la storia e l’identità del territorio. Grande partecipazione e calorosi applausi, ieri sera, all’Auditorium “A. Scelfo” dell’Università Kore di Enna per il “Gran Galà della lirica”, uno degli appuntamenti dedicati alle celebrazioni del centenario della Provincia di Enna.

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Organizzato dall’associazione culturale L’Imbuto, con la direzione artistica di Paolo Patrinicola, lo spettacolo ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle pagine più amate del repertorio operistico e della tradizione musicale italiana.

Ad aprire la serata è stata l’attrice Lorenza Denaro, che ha interpretato “Cent’anni”, un monologo inedito scritto insieme a Paolo Patrinicola per celebrare il secolo di storia della Provincia di Enna. La scena ha poi lasciato spazio alla musica, con il soprano Susanna La Fiura e il tenore Antonino Interisano, accompagnati dall’orchestra Francesco Paolo Neglia diretta dal maestro Mirco Reina. Un programma ricco e coinvolgente, che ha spaziato da Bellini a Mascagni e Puccini, dalla Norma alla Cavalleria rusticana, fino alla Tosca, per poi abbracciare melodie senza tempo come Mamma, ’O surdato ’nnammurato, Amarcord, Torna a Surriento e ’O sole mio. Un repertorio pensato anche per rendere omaggio alle radici siciliane dei protagonisti.

«Siamo tutti e due siciliani», ha sottolineato Antonino Interisano, spiegando la scelta di valorizzare la Cavalleria rusticana di Mascagni, ambientata nell’entroterra dell’Isola, proprio per celebrare il legame con questa terra.

Un sentimento condiviso dal soprano Susanna La Fiura, che ha ricordato il prestigio internazionale dell’opera: «È la nostra opera che ci porta gloria in tutto il mondo». E proprio dalla volontà di riscoprire le proprie radici è nata la scelta di accostare ai grandi capolavori lirici anche brani della tradizione popolare, capaci di regalare al pubblico momenti di leggerezza, convivialità e gioia.

Per Antonino Interisano, esibirsi davanti al pubblico di casa conserva ogni volta un’emozione particolare. «Esibirsi a Enna è sempre emozionante», ha raccontato il tenore, sottolineando il piacere di ritrovare tra gli spettatori amici d’infanzia e volti familiari, e ringraziando il pubblico ennese per l’affetto e il calore che continua a riservargli.

Ma il Gran Galà è stato anche un’occasione per guardare al futuro del territorio. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha ricordato come la serata rappresenti il secondo appuntamento delle celebrazioni del centenario, dopo l’evento del 29 settembre in piazza Garibaldi, e anticipi una lunga serie di iniziative che coinvolgeranno progressivamente tutti i comuni della provincia.

«Un momento certamente di festa, ma un momento anche di programmazione», ha sottolineato Capizzi, evidenziando l’importanza di rilanciare, dopo gli anni di commissariamento, un’azione politico-amministrativa capace di porre le basi per uno sviluppo concreto del territorio.

Soddisfazione anche da parte del direttore artistico Paolo Patrinicola, che ha voluto sottolineare il valore della collaborazione tra tutti i protagonisti della serata: «Anche questa volta una scommessa vinta, una nuova produzione che ha coinvolto l’orchestra Francesco Paolo Neglia e il maestro Mirco Reina, con due punti fermi nei miei progetti lirici, il tenore Interisano e il soprano La Fiura. Un grazie va a Lorenza Denaro, che ha recitato un monologo inedito, “Cent’anni”, che abbiamo scritto insieme. Un ringraziamento personale va al presidente Capizzi per la fiducia che ha manifestato nei nostri confronti, dandoci l’opportunità di impreziosire l’anniversario della nascita della nostra Provincia».