Centenario della Provincia di Enna, concerto inaugurale in Piazza Garibaldi

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Enna si prepara ad avviare le celebrazioni per il Centenario della Provincia, istituita nel 1926. Martedì 29 settembre, in Piazza Garibaldi, è in programma il concerto inaugurale delle iniziative che accompagneranno il territorio nel corso del 2026 fino al 6 dicembre, data in cui ricorreranno i cento anni dall’istituzione della Provincia.

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L’appuntamento è stato organizzato con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e istituzioni attraverso un evento musicale aperto al pubblico. Protagonista della serata sarà la banda musicale dell’ANPS, Associazione Nazionale Polizia di Stato, composta da 80 elementi e diretta dal maestro Carmelo Capizzi. La formazione è guidata dal presidente Massimo Brugognone. Alla serata prenderanno parte anche il tenore Alberto Profeta e il soprano Carmen Maggiore, presenta Elisa Di Dio.

Il concerto si inserisce nel programma delle iniziative dedicate al Centenario, pensate per ripercorrere la storia della Provincia di Enna e accompagnare il percorso celebrativo fino alla ricorrenza del 6 dicembre.

L’appuntamento è fissato alle ore 20, con ingresso libero.

“La ricorrenza del centenario rappresenta oggi – ha commentato il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi – un’occasione per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario dei venti comuni della provincia, ripercorrendone le trasformazioni e il contributo offerto alla crescita della comunità ennese. Al di là del contesto storico in cui la Provincia venne istituita, il centenario costituisce un momento di riflessione sul percorso compiuto in questi cento anni e un’opportunità per promuovere la memoria collettiva, il senso di appartenenza e la conoscenza delle radici che accomunano il territorio provinciale, guardando al futuro con spirito di coesione e valorizzazione delle proprie eccellenze. Invito la cittadinanza a partecipare al concerto che sarà una grande festa di musica e di condivisione”.