Centenario della Provincia di Enna, al via i casting per lo spot cinematografico

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Enna si prepara ad accogliere i casting per lo spot cinematografico dedicato al Centenario della Provincia di Enna, un progetto commissionato dal Libero Consorzio Comunale di Enna e diretto dal regista Davide Vigore.

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La produzione, curata da Visco Film, è alla ricerca di figurazioni e ruoli su parte per le riprese dello spot, che racconterà il territorio ennese attraverso immagini, volti e luoghi simbolo della Provincia.

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La selezione è aperta a persone di tutte le età, con o senza esperienza nel settore della recitazione. I casting sono aperti a tutti e si svolgeranno presso il Teatro “F. P. Neglia” di Enna nelle giornate di 25, 26 e 27 agosto, dalle 17:00 alle 21:30. Le compagnie e i gruppi teatrali che desiderassero partecipare potranno invece contattare preventivamente la produzione per calendarizzare un orario dedicato, così da agevolare l’organizzazione delle selezioni.

Per maggiori informazioni o per concordare un appuntamento è possibile contattare Visco Film scrivendo all’indirizzo viscofilm@gmail.com.