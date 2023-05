Celebrata la “Giornata dei Romeni di ovunque” a Enna e Calascibetta

La “Giornata dei Romeni di ovunque” è stata celebrata sabato e domenica a Enna e Calascibetta. Un evento all’insegna della cultura romena e dell’integrazione, organizzato da Dorica Orzan, presidente dell’associazione Dogilac, al quale hanno preso parte numerosi romeni provenienti non solo dal territorio ennese.

PUBBLICITÀ

A Enna l’iniziativa, dal titolo “Il potere della parola”, si è svolta all’Urban Center, presente anche l’associazione Anolf della Cisl e, per l’amministrazione comunale, il vicesindaco Francesco Comito. A Calascibetta si è svolta, invece, presso la sede dell’associazione Dogilac, presente anche l’assessore Stefania Di Stefano. In entrambi gli incontri è stata ospite la scrittrice Stefania Vasile.

“Questi due eventi – ha dichiarato Dorica Orzan – sono l’inizio di un progetto che vorrei realizzare per i miei connazionali, ma soprattutto portare alla conoscenza dei cittadini italiani la nostra cultura, i nostri costumi e le nostre tradizioni per valorizzare i tanti romeni che vivono e lavorano in Sicilia”.