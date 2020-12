Catenanuova: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

I carabinieri della Stazione di Catenanuova e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia” hanno tratto in arresto un cinquantanovenne di quel centro, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Come tutte le mattine, l’uomo si era recato in caserma per ottemperare alla misura cautelare dell’obbligo di firma cui era sottoposto per altre vicende di natura penale che lo avevano visto coinvolto in un passato molto recente. Stavolta però i carabinieri della Stazione di Catenanuova erano stati insospettiti dal suo atteggiamento stranamente insolito ed avevano ritenuto di perquisirlo sul posto.

L’intuizione dei militari si rivelava corretta poiché l’uomo veniva trovato in possesso di due spinelli di marijuana che custodiva serenamente nella tasca dei pantaloni. Di conseguenza, i militari decidevano di estendere le attività di ricerca all’abitazione di residenza, con l’ausilio di una squadra di carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Sigonella. Così, dopo un’approfondita ispezione dell’abitazione, i carabinieri hanno scovato ulteriori 35 grammi della stessa sostanza stupefacente, occultati all’interno di un cassetto della cucina.

Non potendo giustificare il possesso di quella quantità di droga, non più destinata ad un uso strettamente personale ma ad una verosimile attività di spaccio, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Enna.