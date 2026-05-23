Catenanuova, truffe agli anziani: incontro “Più Sicuri Insieme”

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Fornire strumenti concreti, consigli pratici e, soprattutto, fare rete attorno alle fasce più vulnerabili della popolazione per contrastare un fenomeno odioso e purtroppo sempre più diffuso. Con questo obiettivo si è svolto giovedì, presso la sala “Corrado Lentini” del Palazzo Municipale di Catenanuova, il secondo incontro a livello provinciale della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani “Più Sicuri Insieme”.

L’iniziativa è promossa dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) – Confartigianato Persone, in stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno e le Forze di Polizia, ha beneficiato anche del patrocinio e del supporto attivo del Comune di Catenanuova.

A relazionare sul delicato tema della sicurezza e dei raggiri è stato il Maggiore Mazzuoccolo dell’Arma dei Carabinieri. L’ufficiale ha catturato l’attenzione della platea illustrando diversi casi reali di truffe registrati frequentemente sul territorio della provincia di Enna, dinamiche che vedono troppo spesso come vittime persone sole o in là con gli anni.

L’incontro ha visto una forte sinergia istituzionale. Il Presidente dell’ANAP, Vincenzo Mantegna, ha evidenziato la centralità della prevenzione invitando i presenti a non esitare mai a contattare le Forze di Polizia.

Il rilievo dell’evento per la comunità locale è stato testimoniato dalla presenza delle massime autorità cittadine e del territorio. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Catenanuova, Antonio Impellizzeri, l’Assessore del Comune Lucia Barbagallo ed il Comandante della Polizia Municipale Franco Mario Barbagallo.

La giornata si è conclusa con la distribuzione di materiale informativo e con il rinnovato impegno da parte di tutti gli attori coinvolti a non abbassare la guardia, promuovendo una cultura della legalità e della protezione reciproca che parta proprio dal cuore della comunità di Catenanuova.